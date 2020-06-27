В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой

В Томске прошли одиночные пикеты в поддержку фемактивистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которой предъявили обвинение в распространении порнографии. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.

Сообщество «Феминистская среда в Томске» присоединилось к всероссийской пикетной очереди в поддержку художницы и фемактивистки Юлии Цветковой. Участницы акции вставали в одиночные пикеты на площади Ново-Собрная. После трех одиночных пикетов полиция начала проверять документы у участниц.

По информации организаторов одиночных пикетов, Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии и гей-пропаганде за «безобидные бодипозитивные рисунки».

«Ее рисунки так же относятся к порнографии, как музейные экспонаты или учебник анатомии, — рассказала ТВ2 Екатерина Маас. — Она просто попала в поле зрения определенных людей как легкая на первый взгляд мишень для создания громкого дела. Цель наших пикетов в том, чтобы дело и правда стало громким, но немного в другом смысле. Чтобы история о давлении на активисток в регионах стала видимой, чтобы СМИ писали не только о статусных мужчинах, попавших в беду, но и о не обладающих таким ресурсом женщинах, делающих очень много на местах и оказывающихся из-за своей деятельности под угрозой. В идеале такая активность должна привести к оправданию и освобождению Юли».

Против фемактивистки и руководительницы театральной студии «Мерак» Юлии Цветковой в конце 2019 года возбудили уголовное дело по статье о распространении порнографии, ее отправили под домашний арест. Юлия Цветкова администрировала несколько пабликов во «ВКонтакте» о бодипозитиве и феминизме. Ей грозит шесть лет тюрьмы. Суд над Юлией Цветковой пройдет в июле.





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