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27 июня,
2020
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В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 час назад

В Томске прошли одиночные пикеты в поддержку фемактивистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которой предъявили обвинение в распространении порнографии. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.

В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой

Сообщество «Феминистская среда в Томске» присоединилось к всероссийской пикетной очереди в поддержку художницы и фемактивистки Юлии Цветковой. Участницы акции вставали в одиночные пикеты на площади Ново-Собрная. После трех одиночных пикетов полиция начала проверять документы у участниц.

В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой

По информации организаторов одиночных пикетов, Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии и гей-пропаганде за «безобидные бодипозитивные рисунки». 

Юлия Цветкова
Юлия Цветкова
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
Фото: https://vk.com/vagina_monologues

Томская феминистка Екатерина Маас считает, что Юлию Цветкову судят незаконно. 

Екатерина Маас
Екатерина Маас

«Ее рисунки так же относятся к порнографии, как музейные экспонаты или учебник анатомии, — рассказала ТВ2 Екатерина Маас. — Она просто попала в поле зрения определенных людей как легкая на первый взгляд мишень для создания громкого дела. Цель наших пикетов в том, чтобы дело и правда стало громким, но немного в другом смысле. Чтобы история о давлении на активисток в регионах стала видимой, чтобы СМИ писали не только о статусных мужчинах, попавших в беду, но и о не обладающих таким ресурсом женщинах, делающих очень много на местах и оказывающихся из-за своей деятельности под угрозой. В идеале такая активность должна привести к оправданию и освобождению Юли».

В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой
В Томске выстроилась пикетная очередь в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой

Пикеты в поддержку Юлии Цветковой поддержали в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сыктывкаре, Перми, Казани, Сочи, Воронеже, Ярославле, Оттаве и Берлине.

Против фемактивистки и руководительницы театральной студии «Мерак» Юлии Цветковой в конце 2019 года возбудили уголовное дело по статье о распространении порнографии, ее отправили под домашний арест. Юлия Цветкова администрировала несколько пабликов во «ВКонтакте» о бодипозитиве и феминизме. Ей грозит шесть лет тюрьмы. Суд над Юлией Цветковой пройдет в июле. 


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