В Томске вышел фильм о 166-й стрелковой дивизии
В Томске прошла презентация документального фильма «Дивизия» (режиссер Денис Бевз) и фотоальбома о 166-й стрелковой дивизии.
Кто может сейчас сказать о героях 166-й дивизии? Да никто не скажет! У нас нет улицы Коломентьева и улицы Войцеховского, у нас нет улицы 166-й дивизии... То есть она как бы пропала без вести... — Целая дивизия? — Да... (фрагмент из д/ф «Дивизия»)
С территории Томской области 166-я стрелковая дивизия ушла на фронт первой. Участвовала в Смоленском оборонительном сражении. В первые месяцы войны помогала другим подразделениям прорывать окружения. Принимала участие в Духовщинской наступательной операции, способствовала успеху Ельнинской наступательной операции. В октябре 1941-го попала под удар 3-й танковой группы вермахта. Судьба дивизии сложилась трагически. Из «Вяземского котла» удалось выбраться лишь немногим бойцам 166-й.
Все ждали письма оттуда, — говорит Борис Жаров, сын старшего политрука 517 полка Михаила Жарова. — Сначала письма приходили, а потом перестали приходить. Мать запрос посылала. В военкомат ходила. Военком объявил, что пленных нет. Среди убитых нет. Значит, пропал без вести. Мать долго плакала... Было девять писем. Мать все сожгла. Боялась. За брата и за меня... (фрагмент из д/ф «Дивизия»)
В истории 166-й до сих пор много «белых пятен», так как не найдены архивы, которые могли бы пролить свет на судьбу бойцов дивизии. Информация о боевом пути 166-й, которую почти 80 лет по крупицам собирали родные ушедших из Томска на фронт военных, историки, исследователи и поисковики, и легла в основу документального фильма и фотоальбома с более чем 400 фотокарточками.
Начал эту работу (по поиску информации о судьбе 166-й дивизии) совет ветеранов еще в начале 1960-х годов, — говорит на презентации фильма и фотоальбома в пресс-центре «РИА Томск» историк-исследователь Наталья Морокова. — Те ветераны, которые вернулись. Собранные материалы находились в 51-й школе, потом там организовали музей. Также начинала работу Галина Епонешникова — профессор, изумительный знаток военного дела. Она написала в соавторстве с полковником Голиковым книгу о 166-й дивизии, основанную только на документах. Потом после этого была книжка «Помним имя твое» — это вроде поминального сборника, 801 имя и фамилия тех, кто ушел и погиб именно из этой дивизии.
Отряд «Патриот» совершил в Смоленскую область 25 экспедиций, — говорит руководитель отряда Максим Елезов. — Поднимали останки солдат из разных соединений. С 2016 года мы стали активно вести поиск останков именно бойцов 166-й дивизии. Работаем в Ярцевском районе Смоленской области, где находятся деревни Исаково, Климово, другие урочища. Там велись крупномасштабные военные действия в 1941 году, особенно с августа по октябрь, и мы находим много там останков.
В конце июля – начале августа мне позвонил Максим Елезов, предложил принять участие в этом проекте, — говорит Петр Нагорский, племянник офицера 166-й дивизии Георгия Нагорского, герой фильма «Дивизия». — Поездка произвела неизгладимое впечатление — тот же август, что и 79 лет назад, та же жара, те же комары. Подвозят к местам боев на машине, а дальше топаешь километра два по лесу, через чащобу. Представляешь, каково, если на тебе вещмешок с патронами висит и ты должен ползти, иначе снимут сразу. Огромное впечатление. В земле остались снаряды, осколки мин, гранат, саперные лопатки, подошвы... Мы сейчас не представляем всех тех трудностей, с которыми приходилось сталкиваться нашему воинству. Были замечательные победы в 1945-м, 1943-м, 1941-м под Москвой. Но я считаю, что самая главная победа была в июле-августе-сентябре 1941-го — несмотря на жестокие поражения, котлы, это была величайшая победа духа.
Подробнее о фильме «Дивизия», истории его создания, о том, что осталось за кадром и почему в Томске до сих пор нет улицы имени 166-й стрелковой дивизии, читайте на нашем сайте в ближайшее время.
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