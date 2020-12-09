В Томске вышел фильм о 166-й стрелковой дивизии

В конце июля – начале августа мне позвонил Максим Елезов, предложил принять участие в этом проекте, — говорит Петр Нагорский, племянник офицера 166-й дивизии Георгия Нагорского, герой фильма «Дивизия». — Поездка произвела неизгладимое впечатление — тот же август, что и 79 лет назад, та же жара, те же комары. Подвозят к местам боев на машине, а дальше топаешь километра два по лесу, через чащобу. Представляешь, каково, если на тебе вещмешок с патронами висит и ты должен ползти, иначе снимут сразу. Огромное впечатление. В земле остались снаряды, осколки мин, гранат, саперные лопатки, подошвы... Мы сейчас не представляем всех тех трудностей, с которыми приходилось сталкиваться нашему воинству. Были замечательные победы в 1945-м, 1943-м, 1941-м под Москвой. Но я считаю, что самая главная победа была в июле-августе-сентябре 1941-го — несмотря на жестокие поражения, котлы, это была величайшая победа духа.