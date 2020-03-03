В Томске выросла компенсация за посещение частных садов

Компенсация за посещение частных детсадов в Томске выросла с 3 до 4 тысяч рублей. Также увеличилась выплата за посещение групп присмотра и ухода — с 1710 рублей до 2 тысяч.

Решение об увеличении выплат единогласно приняли депутаты городской Думы на очередном собрании. В документах подчеркивается, что увеличение выплат произошло за счет появления софинансирования из областного бюджета.





В настоящее время в Томске работают 12 частных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность в качестве детских садов. Общее количество мест в них – 2787. За счет субсидии из федерального бюджета в 2020 году планируется создать 1217 дополнительных мест.





Также дополнительные места появятся и в группах присмотра и ухода. Депутаты одобрили включение в реестр еще 26 организаций, которые уже оказывают эти услуги. В итоге количество мест выросло на 776. Их общее число сейчас составляет 2123.