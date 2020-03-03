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03 марта,
2020
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В Томске выросла компенсация за посещение частных садов

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Компенсация за посещение частных детсадов в Томске выросла с 3 до 4 тысяч рублей. Также увеличилась выплата за посещение групп присмотра и ухода — с 1710 рублей до 2 тысяч. 

В Томске выросла компенсация за посещение частных садов

Решение об увеличении выплат единогласно приняли депутаты городской Думы на очередном собрании. В документах подчеркивается, что увеличение выплат произошло за счет появления софинансирования из областного бюджета. 


В настоящее время в Томске работают 12 частных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность в качестве детских садов. Общее количество мест в них – 2787.  За счет субсидии из федерального бюджета в 2020 году планируется создать 1217 дополнительных мест.


Также дополнительные места появятся и в группах присмотра и ухода. Депутаты одобрили включение в реестр еще 26 организаций, которые уже оказывают эти услуги. В итоге количество мест выросло на 776. Их общее число сейчас составляет 2123. 

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