В Томске выявлен первый случай заражения «омикроном»

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Томске. Об этом сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Омикрон уже в регионах Сибири. Первый случай омикрона сегодня зарегистрирован в Томске. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома», — заявил Жвачкин.

Губернатор также поручил принять дополнительные меры для борьбы с новым штаммом: в регионе должны увеличить объемы тестирования и количество операторов колл-центров на горячей линии по борьбе с ковидом, а также предусмотреть возможность перевода на удаленный режим работы находящихся в группе риска сотрудников бюджетных организаций.

Напомним, о новом штамме, обнаруженном на юге Африки, Всемирная организация здравоохранения объявила 26 ноября прошлого года, ему присвоили обозначение «омикрон». По данным вирусологов, новый штамм обладает повышенной способностью к распространению, но реже вызывает тяжелое протекание болезни.

В России первое заражение «омикроном» зафиксировали в начале декабря. На этой неделе первые случаи заражения новым штаммом выявили в Красноярском крае и Бурятии. Ранее вирус был обнаружен в Иркутской области и Тыве.