В Томске врачи спасли ребенка, отравившегося жидкостью для очистки труб

«Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пятнадцать дней он провел в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», — рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.



Врач отметил, что многие современные средства бытовой химии имеют приятный запах и сладковатый привкус, который привлекает маленьких детей, активно исследующих окружающий мир. Дети пробуют все на вкус, поэтому такие средства необходимо хранить в недоступных для них местах. Это может спасти здоровье и жизнь ребенка.