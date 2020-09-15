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15 сентября,
2020
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В Томске врачи спасли ребенка, отравившегося жидкостью для очистки труб

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Врачи больницы скорой медицинской помощи № 2 спасли полуторагодовалого малыша, отравившегося жидкостью для очистки труб. Об этом сообщает телеграм-канал областного департамента здравоохранения «Область здоровья».

В Томске врачи спасли ребенка, отравившегося жидкостью для очистки труб

«Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пятнадцать дней он провел в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», — рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.

Врач отметил, что многие современные средства бытовой химии имеют приятный запах и сладковатый привкус, который привлекает маленьких детей, активно исследующих окружающий мир. Дети пробуют все на вкус, поэтому такие средства необходимо хранить в недоступных для них местах. Это может спасти здоровье и жизнь ребенка.

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