В Томске впервые пройдут показы суздальского фестиваля анимационного кино

Двадцать шестой фестиваль мультфильмов состоится в Суздале и пройдет онлайн. Открытый российский фестиваль анимационного кино – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Ежегодно в рамках фестиваля проходят многочисленные творческие и деловые встречи, в которых принимает участие более двух тысяч человек. С этого года дистанционно в фестивале смогут принять участие и томичи. Показы в Томске запланированы с 19 по 21 марта 2021 года. Торжественное открытие фестиваля пройдет в пятницу, 19 марта, в 18 часов в библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14). На 20 марта с 10 до 16 часов запланированы показы лучших российских анимационных фильмов и онлайн мастер-классы.

В воскресенье, 21 марта, с 10 до 16 часов в кадровом центре «Работа России» (пр. Фрунзе, 103д) пройдет «Открытая премьера» — публичный показ новейших мультфильмов фестивальной программы на территории России, стран СНГ и Балтии, а также зрительское голосование за лучший фильм фестиваля.

Непосредственно в Суздальском фестивале в этом году примет участие сценаристка из Томска Наталия Степанова. Наталия принимала участие в создании таких анимационных сериалов, как «Дракоша Тоша», «Тима Тома», «Понимашка», «Ладушки», «Лунтик», «Совёнок ХопХоп» и других.

В рамках фестиваля состоится конкурс детского рисунка и анимации на тему «Я дома. Семья. Атмосфера. События» для детей в возрасте до 14 лет. Номинации: «Лучший рисунок», (в категориях до 6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет), «Лучший ролик в Tik-Tok» (в категориях 7-10 лет, 11-14 лет), «Приз зрительских симпатий», «Лучший анимационный ролик».





Рисунки (в виде сканов или фотографий), а также ролики (в виде ссылки на пост в соцсетях с обязательными хэштегами #конкурсядома, #sibkinomaster принимаются на электронную почту Sibkinomaster1@yandex.ru до 18 марта. Победители будут награждены 20 марта в 15.00 в библиотеке им. Пушкина.





Вход на все мероприятия фестиваля свободный, предварительная регистрация по адресу Sibkinomaster1@yandex.ru.