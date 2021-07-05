{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В Томске впервые пройдет кросс с собаками-инвалидами
Новости

В Томске впервые пройдет кросс с собаками-инвалидами

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Приют для бездомных животных «Дог Хаус» анонсировал кросс «Шустрый пес». В забеге примут участие животные с болезнями и инвалидностями, сообщается в группе мероприятия.

Кросс запланирован на 10 июля, 12.00. Он пройдет на площадке приюта «Дог Хаус» на улице Алеутской, 24. Как уточняют организаторы,в кроссе планируют принять участие около ста собак, среди них слепые животные, собаки-колясочники, питомцы с неврологическими нарушениями, без лап, собаки старше 10 лет.

Автор:  vk.com/shustryi_pes

Желающие могут пробежать кросс как со своим питомцем, так и с животным из приюта. Для участия нужно заполнить анкету. Кроссом зоозащитники хотят показать, что и собаки с особенностями здоровья могут быть такими же верными и любимыми питомцами, как здоровые животные.

Параллельно на территории приюта будут работать благотворительная ярмарка, мастер-классы и фотозона.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.