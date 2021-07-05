В Томске впервые пройдет кросс с собаками-инвалидами

Кросс запланирован на 10 июля, 12.00. Он пройдет на площадке приюта «Дог Хаус» на улице Алеутской, 24. Как уточняют организаторы,в кроссе планируют принять участие около ста собак, среди них слепые животные, собаки-колясочники, питомцы с неврологическими нарушениями, без лап, собаки старше 10 лет.

Приют для бездомных животных «Дог Хаус» анонсировал кросс «Шустрый пес» . В забеге примут участие животные с болезнями и инвалидностями, сообщается в группе мероприятия.

Желающие могут пробежать кросс как со своим питомцем, так и с животным из приюта. Для участия нужно заполнить анкету. Кроссом зоозащитники хотят показать, что и собаки с особенностями здоровья могут быть такими же верными и любимыми питомцами, как здоровые животные.

Параллельно на территории приюта будут работать благотворительная ярмарка, мастер-классы и фотозона.