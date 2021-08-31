В Томске впервые определен победитель проекта «Мама-предприниматель»

В Томске завершился региональный финал федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла мама Алена Зубарева из села Парабель Томской области с проектом по пошиву повседневной трикотажной одежды с элементами этнического моделирования «ЛЭРГА» «Родовая песня». В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего проекта и бесплатное открытие расчетного счета в банке «Открытие».
Конкурс проводился в Томской области впервые. На предварительном этапе от потенциальных участниц было принято 70 заявок. 35 участниц прошли отборочный тур и получили возможность пройти пятидневное обучение на площадке центра «Мой бизнес» в формате тренингов и мастер-классов у бизнес-экспертов региона основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.
В последний день обучения они представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых были проекты, направленные на организацию досуга детей и родителей: обучение рисованию, лепке, игре на музыкальных инструментах; оказание услуг автоняни по доставке детей из отдаленных микрорайонов города без сопровождения родителей и присмотру за ними; изготовление полезных сладостей для людей с непереносимостью отдельных продуктов; изготовление натуральной косметики и многие другие.
В финал конкурса вышло 15 участниц. Всем финалисткам вручили призы от партнёров и организаторов конкурса. Победительница конкурса «Мама-предприниматель в Томске» Алена Зубарева является селькупкой — представительницей коренных малочисленных народов Севера, отражение национальных мотивов этого народа находит отражение в ее работах.
«Еще в юности, когда мы ездили на гастроли со своим народным коллективом, шаман мне предрек, что в 35 лет у меня будет свой бизнес. А поскольку я с детства была человеком целеустремленным и имела мечту о своем деле, то в реальности все так и произошло — сегодня у меня есть любимый бизнес, и победа в этом замечательном конкурсе стала для меня большим и важным шагом на пути продвижения к следующей ступени развития своего дела. И я уверена, что у меня все обязательно получится!», — отметила в своем финальном слове Алена Зубарева.
Банк «Открытие» учредил на конкурсе «Мама-предприниматель» две собственные номинации: «Самый качественно подготовленный финансовый план проекта» (победителем в ней стала Анна Ефимова из Томска за открытие арт-студии по обучению рисованию детей и взрослых) и «Самый взвешенный подход при формировании финансового плана проекта» за открытие в сельском поселении спортивного клуба, специализирующегося на лечебной физкультуре (в этой номинации победила Ирина Кочетова из поселка Светлый).
Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело и эффективно сочетать заботу о семье и профессиональную самореализацию. Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года — вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».