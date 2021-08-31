В Томске впервые определен победитель проекта «Мама-предприниматель»

В Томске завершился региональный финал федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла мама Алена Зубарева из села Парабель Томской области с проектом по пошиву повседневной трикотажной одежды с элементами этнического моделирования «ЛЭРГА» «Родовая песня». В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего проекта и бесплатное открытие расчетного счета в банке «Открытие».

Конкурс проводился в Томской области впервые. На предварительном этапе от потенциальных участниц было принято 70 заявок. 35 участниц прошли отборочный тур и получили возможность пройти пятидневное обучение на площадке центра «Мой бизнес» в формате тренингов и мастер-классов у бизнес-экспертов региона основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.

В последний день обучения они представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых были проекты, направленные на организацию досуга детей и родителей: обучение рисованию, лепке, игре на музыкальных инструментах; оказание услуг автоняни по доставке детей из отдаленных микрорайонов города без сопровождения родителей и присмотру за ними; изготовление полезных сладостей для людей с непереносимостью отдельных продуктов; изготовление натуральной косметики и многие другие.