В Томске возвели защитный «экран» из снега на полигоне в Хромовке

В Томске для борьбы с шумом от снегоуборочной техники возвели защитный «экран» из снега полигоне в Хромовке, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее жители города пожаловались на работу этого полигона.

Ранее жители города пожаловались на уровень шума, который возникает из-за работы самосвалов. Свое обращение они направили спикеру думы Томска Чингису Акатаеву.





«Уровень шума от этого полигона ночью сопоставим с уровнем шума от забивания свай. Весь поселок Хромовка, а также жители многоквартирных домов в микрорайоне Заречный лишены нормального отдыха ночью. Уровень шума такой, что от него ночью просыпаются дети, взрослые не могут спать, — говорится в сообщении. — Шум происходит от постоянного движения тяжелой техники по дороге из города на полигон, от работающей техники на полигоне, а также от кузовов самосвалов. Каждый самосвал долбит своим кузовом и именно это действие создает шум сравнимой с забиванием свай».





Также по их словам, с полигона в Ушайку стекает мутная масляная жидкость.





Мэрия Томска отреагировала на жалобы.