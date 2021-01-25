В Томске возвели защитный «экран» из снега на полигоне в Хромовке

В Томске для борьбы с шумом от снегоуборочной техники возвели защитный «экран» из снега полигоне в Хромовке, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее жители города пожаловались на работу этого полигона.
Ранее жители города пожаловались на уровень шума, который возникает из-за работы самосвалов. Свое обращение они направили спикеру думы Томска Чингису Акатаеву.
«Уровень шума от этого полигона ночью сопоставим с уровнем шума от забивания свай. Весь поселок Хромовка, а также жители многоквартирных домов в микрорайоне Заречный лишены нормального отдыха ночью. Уровень шума такой, что от него ночью просыпаются дети, взрослые не могут спать, — говорится в сообщении. — Шум происходит от постоянного движения тяжелой техники по дороге из города на полигон, от работающей техники на полигоне, а также от кузовов самосвалов. Каждый самосвал долбит своим кузовом и именно это действие создает шум сравнимой с забиванием свай».
Также по их словам, с полигона в Ушайку стекает мутная масляная жидкость.
Мэрия Томска отреагировала на жалобы.
«При разгрузке снега на полигоне в пос. Хромовка возникал шум, связанный с работой спецтехники. Это приносило неудобства жителям поселка Хромовка, ближайшие дома которого расположены примерно в 500 метрах от снегоотвала. В связи с этим муниципальное учреждение «ТомскСАХ» обустроило на площадке защитные «экраны» из снега», — сообщает пресс-служба мэрии.
Там отмечают, что САХ решил заменить спецтехнику на менее шумную. Вместо самосвалов на полигон зашли менее грузоподъемные машины. При этом, значительный объем работы выполняется бесшумным способом с применением ручных лопат для разгрузки снега. По словам сотрудников «ТомскСАХа», по большей части шум возникал при выгрузке снега, когда: нижняя часть заднего борта автомобиля открывается для разгрузки, после освобождения грузовой емкости происходит удар борта о кузов.
Снежный полигон в пос. Хромовка рассчитан на размещение 130 тыс. тонн снега при общей площади 14 425 кв.м. В большинстве случаев сюда доставляют снег с территории Кировского и Советского районов Томска, сегодня этот полигон заполнен на 49%.
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