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31 июля,
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В Томске возобновят движение трамваи №3 и №5

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

1 августа после завершения ремонта трамвайных путей на ул.Лебедева будет возобновлено движение трамваев маршрутов №3 и №5, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске возобновят движение трамваи №3 и №5

В субботу и воскресенье они будут работать по графику выходного дня. Так, трамваи маршрута № 3 выйдут на линию в 6.30 и вернутся в депо в 23 часа. Интервал движения при этом составит 7-8 минут в «часы пик» и 11-12 минут в межпиковое время. «Пятерки» начнут работу в 6.46 и закончат в 20.37. Они будут следовать с интервалом 18 минут в «часы пик» и 35 минут в межпиковый период.

С понедельника, в будни, они будут начинать работу с 6 часов утра и следовать с уменьшенным интервалом.

«Трамвайно-троллейбусное управление» обеспечит работу 4 трамвайных вагонов на маршруте № 3 и 3 вагонов – на маршруте № 5.

Напомним, в этом году в Томске были отремонтированы трамвайные пути на ул. Лебедева на участке от пр. Комсомольского до ул. Тверской. В нормативное состояние приведено почти 1, 2 км одиночного пути, заменены шпалы и рельсы, балласт из песчано-гравийной смеси. В работе использованы деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы.

Годом ранее подрядчик «Трамвайно-троллейбусного управления» отремонтировал пути по ул. Советской на участке между пр. Кирова и пр. Фрунзе.



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