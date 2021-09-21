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В Томске возбуждено уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка, выпавшего из окна жилого дома на Войкова

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Сегодня утром в Томске из квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на Войкова, выпала трехлетняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте. Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, мать оставила дома без присмотра двух своих малолетних дочерей (3 года и 7 лет), отец детей в это время находился на работе. Трехлетняя девочка взобралась на подоконник, открыла окно и выпала из него, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор:  СУ СК РФ по Томской области
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