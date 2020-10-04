В Томске возбудили уголовное дело после обнаружения «жучка» в штабе Навального

Следователи возбудили уголовное дело, после того как в томском штабе Алексея Навального нашли записывающее устройство, рассказал ТВ2 сотрудник штаба Андрей Фатеев.

26 июня стало известно, что в помещении штаба было обнаружено подслушивающее устройство. Тогда прослушивающее устройство в виде картридера для флешки от фотоаппарата нашел на полу в штабе Андрей Фатеев. Сотрудники штаба прослушали аудиоматериал. Запись на устройстве велась на протяжении дня.





Сотрудники штаба Навального в Томске вызвали полицию и потребовали возбудить уголовное дело по факту нарушения тайны переговоров и злоупотребления должностными полномочиями.



«Спустя пару месяцев нам позвонили из следственного комитета по Советскому району и пояснили, что завели уголовное дело по статье 138. часть 1 — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — отметил Андрей Фатеев.