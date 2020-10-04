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04 октября,
2020
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Новости

В Томске возбудили уголовное дело после обнаружения «жучка» в штабе Навального

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Следователи возбудили уголовное дело, после того как в томском штабе Алексея Навального нашли записывающее устройство, рассказал ТВ2 сотрудник штаба Андрей Фатеев. 

26 июня 2020 года в штабе Навального в Томске нашли записывающее устройство
26 июня 2020 года в штабе Навального в Томске нашли записывающее устройство

26 июня стало известно, что в помещении штаба было обнаружено подслушивающее устройство. Тогда прослушивающее устройство в виде картридера для флешки от фотоаппарата нашел на полу в штабе Андрей Фатеев. Сотрудники штаба прослушали аудиоматериал. Запись на устройстве велась на протяжении дня. 


Сотрудники штаба Навального в Томске вызвали полицию и потребовали возбудить уголовное дело по факту нарушения тайны переговоров и злоупотребления должностными полномочиями.


«Спустя пару месяцев нам позвонили из следственного комитета по Советскому району и пояснили, что завели уголовное дело по статье 138. часть 1 — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — отметил Андрей Фатеев. 

По ст. 138.1 УК РФ тем, кто оставил прослушивающее устройство, грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет.


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