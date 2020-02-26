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26 февраля,
2020
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В Томске возбудили шесть административных дел за плохую уборку дворов и крыш от снега

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В отношении шести управляющих компаний в Томске и их руководителей возбуждены дела об административных правонарушениях за плохую уборку от снега крыш и дворов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Томске возбудили шесть административных дел за плохую уборку дворов и крыш от снега

Дела об административных правонарушениях возбуждены по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Они касаются деятельности ООО «Атлант», ООО «Жилсервис Кировский», ООО «Жилсервис на Дзержинского» и ООО «УК «Жилище», а также должностных лиц ООО «УК «Центральная» и ООО «УК «МаякЪ».


В 2020 году прокуроры предостерегли о необходимости своевременного проведения работ по уборке снега с крыш многоквартирных жилых домов, административных зданий и придомовых территорий 188 руководителей управляющих компаний, образовательных организаций и учреждений здравоохранения города.


Руководителям 37 организаций, допустивших значительные скопления снега и наледи на кровлях зданий или возле домов, внесены представления об устранении нарушений закона (ООО УК «Жилище», ООО «УК «Тверская», ООО «УК «Прогресс», ООО «УК Фрунзенская», ООО «УК «Социальная»). Требования большинства представлений исполнены, ряд актов прокурорского реагирования остается на рассмотрении.


Ранее сообщалось, что 23 февраля в Томске из-за навалившегося снега рухнула крыша пятиэтажки. Обрушились несколько листов кровли, которые попали в чердачное помещение. По данным областного ГУ МЧС, никто из жильцов в результате происшествия не пострадал. Прокуратура начала проверку.

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