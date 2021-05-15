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15 мая,
2021
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В Томске возбудили дело о мошенничестве при исполнении нацпроекта

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Шегарском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении национального проекта «Демография». Об этом сообщает областная прокуратура. 

При прокурорской проверке строительства детского сада надзорное ведомство установило, что более 700 тысяч рублей потратили на ненадлежащие цели. 


«Несмотря на то, что часть строительных работ проводилась в летне-осенний период, о чем подрядчику было достоверно известно, к оплате выполненных в указанный период работ представлены акты их приемки с учетом затрат на зимнее удорожание. Завышение стоимости строительства составило более 700 тыс. рублей. На основании представленных подрядчиком актов застройщику произведена оплата», — пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).


По информации пресс-службы Томской области, в 2020 году по нацпроекту «Демография» построено пять новых детских садов — по одному в Зырянском, Кожевниковском, Шегарском районах и два — в Томском районе. 


Национальный проект «Демография» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Среди его основных целей — увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности среди трудоспособного населения, увеличение суммарной рождаемости. Общий объем финансирования нацпроекта «Демография» составляет более 3,5 трлн руб.

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