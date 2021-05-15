В Томске возбудили дело о мошенничестве при исполнении нацпроекта

В Шегарском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении национального проекта «Демография». Об этом сообщает областная прокуратура.

«Несмотря на то, что часть строительных работ проводилась в летне-осенний период, о чем подрядчику было достоверно известно, к оплате выполненных в указанный период работ представлены акты их приемки с учетом затрат на зимнее удорожание. Завышение стоимости строительства составило более 700 тыс. рублей. На основании представленных подрядчиком актов застройщику произведена оплата», — пояснили в ведомстве.

При прокурорской проверке строительства детского сада надзорное ведомство установило, что более 700 тысяч рублей потратили на ненадлежащие цели.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).





По информации пресс-службы Томской области, в 2020 году по нацпроекту «Демография» построено пять новых детских садов — по одному в Зырянском, Кожевниковском, Шегарском районах и два — в Томском районе.





Национальный проект «Демография» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Среди его основных целей — увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности среди трудоспособного населения, увеличение суммарной рождаемости. Общий объем финансирования нацпроекта «Демография» составляет более 3,5 трлн руб.