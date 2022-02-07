В Томске возбудили дело о доведении до самоубийства после падения школьника из окна

Управление Следственного комитета Томской области возбудило уголовное дело после падения ребенка из окна школы №40. Дело завели по статье о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном положении (пункт «а» части 2 статьи 110 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, восьмиклассник выпал из окна на четвертом этаже школы днем 27 января, по информации ТВ2, ребенок выпрыгнул сам. При этом в школе отрицали версию о буллинге и подчеркивали, что мальчик хорошо учился. В крайне тяжелом состоянии школьника отвезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а правоохранительные органы начали проверку.

Через несколько дней состояние ребенка удалось стабилизировать, однако его все еще оценивают как тяжелое. Мальчик продолжает лечение в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи № 2.