В Томске возбудили дело за снос деревьев на проспекте Ленина

«По предварительным данным, должностное лицо департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска, получив в марте 2020 года информацию о том, что работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» незаконно повредили ряд объектов (деревья) городского общественного пространства, произраставших на аллеях в районе зданий, расположенных на проспекте Ленина, д. 2, д. 15, д. 13 в Томске, не привлекло юридическое лицо ООО «Группа компаний зонд-реклама» к административной ответственности», — говорится в сообщении СК региона.

Региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело на одного из руководителей городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о сносе трех лип на проспекте Ленина.

В ведомстве отмечают, что в мае 2020 года, чтобы скрыть факты повреждения объектов, должностное лицо департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска дало указание руководству «Зонд-рекламы» о полном уничтожении деревьев. 7 мая 2020 года работники компании незаконно уничтожили деревья. Деревья росли в районе зданий №№ 2, 15, 13 по проспекту Ленина.





Сейчас СК проводит следственные действия и устанавливает обстоятельства произошедшего.





«Произведены обыски в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска и в офисном помещении ООО «Группа компаний зонд-реклама», изъяты системные блоки компьютеров, телефоны и документация, допрашиваются свидетели и подозреваемая. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляют в СК.





Ранее мы писали о том, что на проспекте Ленина варварски обрезали липы, расположенные рядом со щитами компании «Зонд-реклама». Тогда мэрия не объявляла, какая именно компания занималась обрезкой деревьев. Вячеслав Черноус лишь отметил, что работы «по обрезке отдельных ветвей зеленых насаждений» на указанных участках были выполнены с нарушением согласованных условий. Но проводились они с разрешения Ландшафтной комиссии, которую он возглавляет.





«К сожалению, в настоящее время административная ответственность за обрезку зеленых насаждений вне порядка, установленного органами местного самоуправления муниципального образования «Гopoд Томск», Кодексом Томской области об административных правонарушениях не предусмотрена», — комментировал тогда ситуацию с липами заместитель мэра Вячеслав Черноус.



Департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска сообщал, что провел работы с организацией, которая проводила обрезку. Рекламщики пообещали высадить новые деревья взамен испорченных.







«В благоустроительный период 2020 года за счет сил и средств указанной организации будут выполнены работы по замене поврежденных деревьев крупномерными саженцами аналогичных пород», — сообщил позднее заммэра Вячеслав Черноус.





Директор компании «Зонд-реклама» Дмитрий Евгеньевич Паршуто на просьбу ТВ2 перезвонить и прокомментировать ситуацию не ответил. Сотрудница компании по телефону не смогла подтвердить или опровергнуть корреспонденту «Томского обзора» причастность рекламно-производственного предприятия к обрезке: «Мы не можем ответить на этот вопрос», — сказала она.



​Отметим, СК не называет фамилии чиновника, в отношении которого завели дело. Руководителем департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска является Сергей Аушев. У него трое заместителей: Владислав Усов, Наталья Цветкова и Андрей Афонькин.





Для справки: компания «Зонд-реклама» создана в 1992 году. С 1993 года ее директором был Евгений Паршуто, ныне замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре. Сейчас компанию возглавляет его сын Дмитрий Паршуто. «Зонд-реклама» — это группа компаний, один из ведущих операторов томского рынка наружной рекламы.





В 1994 году фирма была генеральным подрядчиком мэрии Томска по проектированию и размещению наружной рекламы. В 1999 году занималась разработкой концепции долгосрочного архитектурно-художественного оформления города Томска.





2000 год — Выпускает первый номер газеты «АукционЪ ONLINE».





2011 год — Реализует комплекс работ по оформлению Томска к форуму «Innovus-2011».





2014 год — Участвует в разработке схемы наружной рекламы в Томске. Побеждает в конкурсах на право размещения наружной рекламы в Томске.





Последняя новость на сайте компании «Зонд-реклама» от 29 ноября 2019 года. О том, что компанией изготовлены и установлены новые Доска Славы и Доска Почета для администрации Советского района Томска.





По данным сайта Rusprofile, прибыль компании в 2018 году составила 3,5 млн рублей. За 2019 год информации пока нет. Указанный ИНН компании формально принадлежит ООО «Формат сити».





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