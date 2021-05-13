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13 мая,
2021
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В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичи жалуются в соцсетях на пробки с утра в час пик на Мокрушинском переезде и Коларовском тракте. В соцсетях томичи выкладывают фотографии крупной пробки. На камерах наблюдения видно, что причина пробок – ремонт Мокрушинского переезда.

В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте

Как уточнили в мэрии, это аварийная ситуация. Ранним утром в четверг начались работы на ж/д путях в районе Мокрушинского переезда. Работы должны были завершиться утром, но дорожники решили заменить плиты на этом участке. Плановые работы  на  этом участке железнодорожного переезда проводит «Областное ДРСУ». 

В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте

«Работы согласованы и должны были завершиться до утра, но продолжились в связи с обнаружением повреждений, влияющих на безопасность дорожного движения. В ходе ремонта устраняются повреждения  запорных устройств (плит), которые при проезде через железнодорожные пути влияют на безопасность дорожного движения. Проводится замена старых запорных устройств», — пояснили в мэрии.

Сейчас для проезда открыта одна полоса, к вечеру четверга ремонт должны завершить. 

В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте
В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте
В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте

UPD: в 11 утра дорожники завершили ремонт на железнодорожном переезде в районе Мокрушино.


«Движение  через железнодорожный  переезд  возобновлено в полном объеме. Ночью ремонтные бригады проведут асфальтирование этого участка», – уточнил начальник департамента капитального строительства администрации Томска Александр Суходолов.

В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте
Фото: пресс-служба мэрии
В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте
Фото: пресс-служба мэрии

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