В Томске водители застряли в километровой пробке на Мокрушина и Коларовском тракте

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Томичи жалуются в соцсетях на пробки с утра в час пик на Мокрушинском переезде и Коларовском тракте. В соцсетях томичи выкладывают фотографии крупной пробки. На камерах наблюдения видно, что причина пробок – ремонт Мокрушинского переезда.

Как уточнили в мэрии, это аварийная ситуация. Ранним утром в четверг начались работы на ж/д путях в районе Мокрушинского переезда. Работы должны были завершиться утром, но дорожники решили заменить плиты на этом участке. Плановые работы на этом участке железнодорожного переезда проводит «Областное ДРСУ».

«Работы согласованы и должны были завершиться до утра, но продолжились в связи с обнаружением повреждений, влияющих на безопасность дорожного движения. В ходе ремонта устраняются повреждения запорных устройств (плит), которые при проезде через железнодорожные пути влияют на безопасность дорожного движения. Проводится замена старых запорных устройств», — пояснили в мэрии.

Сейчас для проезда открыта одна полоса, к вечеру четверга ремонт должны завершить.

UPD: в 11 утра дорожники завершили ремонт на железнодорожном переезде в районе Мокрушино.

«Движение через железнодорожный переезд возобновлено в полном объеме. Ночью ремонтные бригады проведут асфальтирование этого участка», – уточнил начальник департамента капитального строительства администрации Томска Александр Суходолов.

Фото: пресс-служба мэрии