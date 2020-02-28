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28 февраля,
2020
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В Томске во второй раз пройдет акция против домашнего насилия «Не виновата»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

7 марта в Томске во второй раз пройдет международная благотворительная акция «Не виновата». Вся прибыль с мероприятия пойдет организациям, фондам, кризисным центрам и другим инициативам, которые последовательно и систематически борются с проблемой домашнего насилия. Об этом ТВ2 рассказали организаторы.

В Томске во второй раз пройдет акция против домашнего насилия «Не виновата»

Как отмечают организаторы, целями мероприятия являются: выстуление против культуры насилия и виктимблейминга,  принятие закона о домашнем насилии, поддержка женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, и предоставление им подробной информации и контактов центров поддержки. Также вынести в публичное поле проблему насилия над женщинами и выступить против игнорирования и замалчивания этой проблемы. И привлечь большое количество единомышленников из разных городов и стран и материально поддержать организации, которые занимаются проблемой домашнего насилия.

«НЕ ВИНОВАТА» – это больше, чем благотворительная акция. Это высказывания от совершенно разных людей на волнующую и опасную тему. Всю свою жизнь я слышал истории о насилии в семьях – через разговоры взрослых, обрывки фраз, криминальные хроники. Многих моих родственников коснулась эта трагедия, мне кажется, что я в долгу перед ними. И организовать большой и классный концерт в поддержку переживших домашнее насилие – меньшее, что я могу сделать.
Организатор Егор Вольф
Организатор Егор Вольф

По словам томской феминистки Катерины Маас, зачастую у людей, подвергшихся насилию, нет ресурсов, чтобы объяснять окружающим все тонкости этой проблемы.

У меня есть время и силы, чтобы разговаривать с людьми, а фестиваль «Не виновата» — отличная возможность собрать вместе всех, кого волнует тема домашнего насилия. Так мы привлекаем внимание к проблеме и запускаем общественную дискуссию в разных городских сообществах. Ради этого и я участвую в организации «Не виновата» в Томске.
организатор и томская феминистка Екатерина Маас
организатор и томская феминистка Екатерина Маас

Вокалистка группы «Зачарованные» Алена Алькова считает, что домашнее насилие долгое время оставалось невидимым.

От старших родственников я часто слышу, что если женщина становится жертвой домашнего насилия, помогать ей должны «свои», то есть семья, друзья, знакомые. Зачем выносить сор из избы? Что если партнер тебя не бьет, нужно держаться за него руками и ногами, потому что это большое везение. Домашнее насилие так долго оставалось нормализованным и невидимым, что сейчас люди (не многие, но некоторые) выходят на улицы, чтобы отстоять его как «традиционную ценность». В этом контексте очень важно говорить вслух о том, что это проблема, что это ненормально и так быть не должно. «Не виновата» не только напрямую помогает жертвам домашнего насилия, это наш вклад в информационное поле. Не у всех, кто хочет чем-то помочь, есть время и силы на активизм и борьбу. Но каждый, кто просто приходит на акцию просто послушать музыку, отдает свой голос в защиту пострадавших, делает их видимыми.
организатор и вокалистка группы «Зачарованные» Алена Алькова
организатор и вокалистка группы «Зачарованные» Алена Алькова

В рамках акции «Не виновата» пройдут круглый стол с экспертами на тему домашнего насилия, мастер-класс по коллажу от Марии Сыренковой, исторический баттл томских экскурсоводов и запись подкаста «Крошка Томск». Завершит акцию концерт с участием томских групп.

В Томске во второй раз пройдет акция против домашнего насилия «Не виновата»

Мероприятие пройдет в культурном пространстве Flat. Более подробную информацию можно узнать в официальном паблике акции «ВКонтакте».


Отмечается, что акция «Не виновата» — это международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия. На данный момент к участию в акции подключились уже 39 городов России, Беларуси, Финляндии, Грузии и Польши.

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