В Томске во второй раз пройдет акция против домашнего насилия «Не виновата»
7 марта в Томске во второй раз пройдет международная благотворительная акция «Не виновата». Вся прибыль с мероприятия пойдет организациям, фондам, кризисным центрам и другим инициативам, которые последовательно и систематически борются с проблемой домашнего насилия. Об этом ТВ2 рассказали организаторы.
Как отмечают организаторы, целями мероприятия являются: выстуление против культуры насилия и виктимблейминга, принятие закона о домашнем насилии, поддержка женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, и предоставление им подробной информации и контактов центров поддержки. Также вынести в публичное поле проблему насилия над женщинами и выступить против игнорирования и замалчивания этой проблемы. И привлечь большое количество единомышленников из разных городов и стран и материально поддержать организации, которые занимаются проблемой домашнего насилия.
По словам томской феминистки Катерины Маас, зачастую у людей, подвергшихся насилию, нет ресурсов, чтобы объяснять окружающим все тонкости этой проблемы.
Вокалистка группы «Зачарованные» Алена Алькова считает, что домашнее насилие долгое время оставалось невидимым.
В рамках акции «Не виновата» пройдут круглый стол с экспертами на тему домашнего насилия, мастер-класс по коллажу от Марии Сыренковой, исторический баттл томских экскурсоводов и запись подкаста «Крошка Томск». Завершит акцию концерт с участием томских групп.
Мероприятие пройдет в культурном пространстве Flat. Более подробную информацию можно узнать в официальном паблике акции «ВКонтакте».
Отмечается, что акция «Не виновата» — это международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия. На данный момент к участию в акции подключились уже 39 городов России, Беларуси, Финляндии, Грузии и Польши.
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