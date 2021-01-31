Добрые новости
31 января,
2021
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Новости

В Томске вновь задержали Ксению Фадееву и Андрея Фатеева за организацию митинга

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Координатора штаба Навального Ксению Фадееву  и Андрея Фатеева задержали сотрудники полиции. Сейчас их везут в Ленинский РОВД.

Ксения Фадеева
Ксения Фадеева

Томичи, спасибо всем, кто вышел, несмотря на мороз.  Задержаны около 10 человек, включая нас. Нас с Андреем везут в Ленинский РОВД, – написала Ксения Фадеева. 

На Ксению Фадееву составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение мероприятия без подачи уведомления).


«Именно на это мероприятие было подано уведомление моим коллегой Андреем Фатеевым. Но, видимо, по логике полиции, одного уведомления Андрея недостаточно. Статья арестная, так что суд, видимо, состоится уже сегодня. Спасибо всем за поддержку», — написала Ксения в телеграме. 


Позже в Сети появилось видео, где начальник управления организации охраны общественного порядка областного УМВД, полковник Олег Водянкин приходит в штаб Навального в Томске и спокойно просит организаторов поехать в отделение. 

Депутата городской думы Артема Канарева тоже задержала полиция. Его отвезли в Октябрьский РОВД. 

Артем Канарев
Артем Канарев

Как передают корреспонденты ТВ2, на митинге в поддержку Навального в Томске задержали четверых депутатов городской Думы — Ксению Фадееву, Андрея Фатеева, Артема Канарева и Максима Забелина.

В числе задержанных оказался  владелец водонапорной башни в Томске Александр Лунев. Его задержали из-за плаката, с которым он вышел на митинг в поддержку Навального. 

В Томске вновь задержали Ксению Фадееву и Андрея Фатеева за организацию митинга

Сегодня в Томске прошла акция протеста в защиту арестованного Алексея Навального возле здания БКЗ. По оценкам организаторов, на улицу вышло несколько сотен человек.


Мэрия Томска данную акцию не согласовала из-за пандемии коронавируса. Напомним, что в августе 2020 года возле БКЗ на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей. Объявление администрации о концерте вызвало недоумение многих жителей Томска — почему во время особого режима, когда массовые мероприятия запрещены, в центре Томска анонсирован концерт. Но в оперштабе объяснили, что этот концерт не является массовым мероприятием.


Полиция предупредила о возможных арестах участников. 23 января в Томске проходила масштабная акция протеста, на улицы вышло около трех тысяч человек. Тогда за участие в акции суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву и Андрея Фатеева.  

Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.


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