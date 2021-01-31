В Томске вновь задержали Ксению Фадееву и Андрея Фатеева за организацию митинга

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Координатора штаба Навального Ксению Фадееву и Андрея Фатеева задержали сотрудники полиции. Сейчас их везут в Ленинский РОВД.

Томичи, спасибо всем, кто вышел, несмотря на мороз. Задержаны около 10 человек, включая нас. Нас с Андреем везут в Ленинский РОВД, – написала Ксения Фадеева.

На Ксению Фадееву составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение мероприятия без подачи уведомления).

«Именно на это мероприятие было подано уведомление моим коллегой Андреем Фатеевым. Но, видимо, по логике полиции, одного уведомления Андрея недостаточно. Статья арестная, так что суд, видимо, состоится уже сегодня. Спасибо всем за поддержку», — написала Ксения в телеграме.

Позже в Сети появилось видео, где начальник управления организации охраны общественного порядка областного УМВД, полковник Олег Водянкин приходит в штаб Навального в Томске и спокойно просит организаторов поехать в отделение.

Депутата городской думы Артема Канарева тоже задержала полиция. Его отвезли в Октябрьский РОВД.

Как передают корреспонденты ТВ2, на митинге в поддержку Навального в Томске задержали четверых депутатов городской Думы — Ксению Фадееву, Андрея Фатеева, Артема Канарева и Максима Забелина.

В числе задержанных оказался владелец водонапорной башни в Томске Александр Лунев. Его задержали из-за плаката, с которым он вышел на митинг в поддержку Навального.