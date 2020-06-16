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В Томске вблизи Коммунального моста ограничат движение
3 часа назад
Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта вблизи Коммунального моста. Так, движение будет затруднено по одной полосе на спуске к Коммунальному мосту по ул. Нахимова до 23 часов 19 июня.
Временное ограничение связано с проведение работ по оформлению цветочного герба Томска.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
Герб Томска из цветов высаживается на въезде в город с 2010 года. Площадь герба составляет почти 158 квадратных метров, он будет состоять из 19 тысяч растений.
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