В Томске вблизи Коммунального моста ограничат движение

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта вблизи Коммунального моста. Так, движение будет затруднено по одной полосе на спуске к Коммунальному мосту по ул. Нахимова до 23 часов 19 июня.





Временное ограничение связано с проведение работ по оформлению цветочного герба Томска.



Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.