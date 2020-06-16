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16 июня,
2020
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Новости

В Томске вблизи Коммунального моста ограничат движение

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта вблизи Коммунального моста. Так, движение будет затруднено по одной полосе на спуске к Коммунальному мосту по ул. Нахимова до 23 часов 19 июня.


Временное ограничение связано с проведение работ по оформлению цветочного герба Томска.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

В Томске вблизи Коммунального моста ограничат движение

Герб Томска из цветов высаживается на въезде в город с 2010 года. Площадь герба составляет почти 158 квадратных метров, он будет состоять из 19 тысяч растений. 

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