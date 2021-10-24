В Томске в третий раз перенесли концерт группы «Би-2» из-за ситуации с COVID-19

В Томске концерт «Би-2», который должен был пройти 10 ноября во Дворце спорта, снова перенесли. Об этом сообщается в официальной группе «Би-2» в соцсети «ВКонтакте» . Причина – эпидемиологическая ситуация в регионе.

«Концерт в Томске переносится на 12 апреля 2022 года — также из-за ситуации с ковидом в регионе. Все билеты остаются действительными на новую дату, место проведения концерта прежнее», — говорится в сообщении.

Напомним, что это уже третий перенос концерта группы «Би-2» в Томске. Изначально выступление должно было состояться 27 мая 2020 года. Затем концерт был перенесен на 10 ноября, так как во Дворце спорта, площадке, где должны были выступить музыканты томские власти развернули ковидный госпиталь.

Отметим, что с 8 ноября в Томской области заработает система QR-кодов. Теперь в кафе, рестораны, а с 15 ноября в театры, кинотеатры, фитнес-центры и салоны красоты будут пускать только при наличии сертификатов вакцинации или свежих ПЦР-тестов.