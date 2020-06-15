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15 июня,
2020
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В Томске в тестовом режиме заработал мониторинг свободных парковочных мест

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Сервис, позволяющий мониторить парковочные пространства и находить свободные места для автомобилей в режиме реального времени, в тестовом режиме заработал в Томске. Комплекс будет собирать данные на парковке у корпуса ТПУ (ул. Усова, 4а, со стороны ул. Советской) в рамках эксперимента «Живой лаборатории» до 10 августа. 

В Томске в тестовом режиме заработал мониторинг свободных парковочных мест
Фото: ТПУ

«Живая лаборатория» — это локальная экспериментальная площадка, где технологии проходят этап тестирования и получают обратную связь от конечных пользователей и стейкхолдеров. Сервис «умной» парковки актуален, поскольку он может помочь сделать городскую среду более комфортной и удобной для жителей. Мы решили попробовать именно на этой парковке, так как она востребована, здесь оставляют свои автомобили студенты, преподаватели, сотрудники компаний. Мы хотим понять, как можно потом эту разработку в Томске тиражировать», — говорит менеджер проектов Центра развития городской среды Томской области Мария Макеева.


Сервис разработал младший научный сотрудник международной научно-образовательной лаборатории неразрушающего контроля Инженерной школы ТПУ Али Оздиев. Он основывается на работе устройства, состоящего из видеокамеры, направленной на парковочное пространство, и одноплатного микрокомпьютера — своеобразного датчика, анализирующего видеопоток.


«SPOTParking пока будет действовать в качестве эксперимента. Сейчас важно понять, как технология будет работать в реальной городской среде, насколько она будет востребована автомобилистами, удобна ли она в использовании. Обратная связь от пользователей даст понять, какая доработка необходима», — говорит Али Оздиев.


Для того чтобы найти свободное парковочное место, пользователям необходимо перейти на сайт и изучить схему парковок с указанием свободных и занятых местВсе желающие смогут стать тестировщиками технологии и высказать свое мнение об опыте использования. Для этого нужно подать заявку по телефону 89521630626 или электронной почте makeeva.m@sredatomsk.ru.

Следить за ходом эксперимента можно будет в официальных сообществах Центра развития городской среды Томской области в социальных сетях: ВКонтактеInstagram, а также в сообществах проекта SPOTParking и Instagram.

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