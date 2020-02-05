В Томске в рамках акции «Человечек в маске» развеют мифы о детской онкологии

Акция «Человечек в маске» будет проходить в течение февраля в Томске.





«Несмотря на многолетнюю просветительскую работу инициативных людей, фондов, СМИ, в обществе сохраняется огромное количество мифов, связанных с онкологией. Очень часто люди боятся задать вопросы, волнующие их, такие как, например, заразен ли рак и почему болеют дети?» — отметили в фонде имени Алены Петровой.





На февраль в Томске фонд запланировал двухнедельный информационно-просветительский марафон «Человечек в маске». Волонтеры будут раздавать томичам информационные листовки с ответами на вопросы об онкологии. Они расскажут об основных симптомах заболевания, о необходимости оказания помощи детям и о способах пополнения Национального регистра доноров костного мозга.





Акция «Человечек в маске» будет проходить 4-7 февраля в колледжах, техникумах Томска и области, 10-15 февраля — в университетах города.





16 февраля в 14:30 в ЗЦ «Аэлита» пройдет показ фильма «Лист ожидания» и будет организована выездная лаборатория от «Инвитро», где желающие смогут сдать кровь и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.