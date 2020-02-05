Добрые новости
05 февраля,
2020
Новости

В Томске в рамках акции «Человечек в маске» развеют мифы о детской онкологии

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Акция «Человечек в маске» будет проходить в течение февраля в Томске. 


«Несмотря на многолетнюю просветительскую работу инициативных людей, фондов, СМИ, в обществе сохраняется огромное количество мифов, связанных с онкологией. Очень часто люди боятся задать вопросы, волнующие их, такие как, например, заразен ли рак и почему болеют дети?» — отметили в фонде имени Алены Петровой.


На февраль в Томске фонд запланировал двухнедельный информационно-просветительский марафон «Человечек в маске». Волонтеры будут раздавать томичам информационные листовки с ответами на вопросы об онкологии. Они расскажут об основных симптомах заболевания, о необходимости оказания помощи детям и о способах пополнения Национального регистра доноров костного мозга.


Акция «Человечек в маске» будет проходить 4-7 февраля в колледжах, техникумах Томска и области, 10-15 февраля — в университетах города.


16 февраля в 14:30 в ЗЦ «Аэлита» пройдет показ фильма «Лист ожидания» и будет организована выездная лаборатория от «Инвитро», где желающие смогут сдать кровь и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.