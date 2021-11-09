В Томске в микрорайоне Спичфабрика открылся новый пункт вакцинации

Новый пункт вакцинации открылся в поликлиническом отделении №3 МСЧ №2 (улица Репина, 12), сообщает оперштаб Томской области. Вакцинация там будет проводиться с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов по предварительной записи по телефону 8(3822) 73-62-20.

Таким образом, на сегодняшний день в Томске работают восемь мобильных пунктов вакцинации:

- ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13)

- Областная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12)

- отделения МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5)

- пункт вакцинации на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе,116)

- Лечебно-диагностический центр МИБС (ул. Мичурина, 105)

- пункты вакцинации МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12)

Также поставить прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления. Напомним, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.