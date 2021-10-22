В Томске увеличивают число коек для лечения больных ковидом

Респираторные госпитали Томска увеличивают количество мест, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 2 643 койки.

Респираторные госпитали областной клинической больницы и больницы №3 Томска расширяют коечный фонд на 150 коек.

В этой связи плановая медицинская помощь приостановлена в отделении пульмонологии и ЛОР-отделении больницы №3, сокращен объем предоставляемой помощи в гинекологическом отделении ОКБ.

«Помощь по профилю «пульмонология» и «гинекология» будет оказываться в терапевтических отделениях учреждений», — прокомментировала замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва.

В респираторном госпитале томской больницы №3 проходят лечение пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и пневмонией со средней степенью тяжести заболевания, в ОКБ – пациенты с тяжелым и средне-тяжелым течением COVID-19.

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, Дворца зрелищ и спорта, роддома №4 и больницы №3. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.