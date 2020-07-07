В Томске увеличили площадь жилья, предоставляемого сиротам

Депутаты Думы Томска в ходе собрания утвердили увеличение площади квартир, которые предоставляют детям-сиротам. В мэрии считают, что теперь приобретать квартир для этой категории станет проще.

Согласно решениям суда мэрия в 2019 году должна была купить 152 квартиры для детей-сирот. На эти цели было выделено 245,35 млн рублей. В течение года купить получилось 42 квартиры, на их покупку потратили 50,4 млн рублей.







«На сегодняшний день сложилась достаточно острая ситуация. Скопилось большое количество решений судов, которых мы не можем исполнить. По общему правилу, нужно 25 кв.м. Проблема сводится к тому, что в Томске нет таких квартир, плюс застройщиков не устраивает цена. Мы предлагаем увеличить норму до 33. это будет коррелировать с нормой по расселению аварийного жилья», — пояснил в ходе собрания заммэра Томска Михаил Ратнер.





Ратнер пояснил, что теперь цена на квартиры вырастет с 1,7 млн рублей до 2 млн рублей. По его словам, мэрия надеется, что уже в 2021 году ситуация с жильем для детей-сирот улучшится.





В ходе собрания спикер городской думы Сергей Панов и представители прокуратуры отметили, что это вопрос важный, а решение его немного запоздало.





Депутаты изменение площади согласовали.







Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Томска, на конец 2019 года составляет 1429 человек.





Читайте также:

​

95 % аукционов на приобретение жилья для детей-сирот и инвалидов в Томске не состоялись

«Идите в приют»







​ПОДДЕРЖИ ТВ2!



