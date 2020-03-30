Добрые новости
30 марта,
2020
1
фото
Новости

В Томске устранили ямы и выбоины на десяти улицах города

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ремонт улиц и переулков литым асфальтобетоном начался в Томске. Рабочие уже устранили дефекты на участках десяти дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске устранили ямы и выбоины на десяти улицах города

С 1 апреля «Томскводоканал» приступает к работам по замене участка водопроводной сети в начале улицы 79-й Гвардейской Дивизии. Летом здесь заменят асфальт на всю ширину проезжей части. В связи с этим «Томскводоканал» заранее выполнит работы по замене аварийного участка трубопровода. Водителей предупреждают об ограничении движения на участке от дома № 2Б до дома № 5 с 1 по 10 апреля и просят по возможности выбирать для движения объездные пути.


В пятницу и выходные дни работы проводились на ул. Сибирской, Яковлева, Красноармейской, на пр. Академическом, ул. Дальне-Ключевской, ул. Герцена, пр. Фрунзе, пр. Ленина, в пер. Аптекарский. Данная работа продолжается. Также один из подрядчиков, который ранее выполнял работы по ремонту ул. Розы Люксембург, устранил образовавшиеся выбоины и сколы в рамках гарантийных обязательств.


Мэр Иван Кляйн поручил синхронизировать работы дорожников и ресурсоснабжающих организаций.


«Ежегодно мы направляем порядка 600 млн рублей на ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и я считаю недопустимым укладывать новый асфальт на тех участках, где есть аварийные сети. Нужно четко совмещать эти планы работ», — подчеркнул градоначальник


Напомним, гарантийные обязательства по всем муниципальным контрактам на ремонт дорог сегодня составляют 5 лет. В течение этого срока подрядчик обязан за свой счет устранять выявившиеся в ходе эксплуатации дефекты.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.