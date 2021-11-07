В Томске устраняют последствия ночного снегопада

Фронтальные погрузчики работают на пр. Мира, улицах Нахимова, 79 Гв. Дивизии и Интернационалистов.

140 единиц спецтехники «ТомскСАХ» вышли на очистку дорог и пешеходных зон города. Механизированные звенья разметают и посыпают противогололедной смесью проезжую часть и остановочные карманы всех основных улиц Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Тротуары спецтехника расчищала ночью, днем эти работы продолжаются на пр. Кирова, Фрунзе, ул. Герцена, Смирнова, Ф. Мюнниха, Б. Подгорной, 5-й Армии, Говорова и не только.

В ночь с 7 на 8 ноября работы будут вестись в центре города, а также на ул. Советская, Герцена, Партизанская, Яковлева, Ново-Киевская, Смирнова и других улицах.