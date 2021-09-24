В Томске установили мемориальную доску ученому-кибернетику Владимиру Ямпольскому

В четверг в Томске состоялось торжественное открытие памятной доски в честь томского ученого в области кибернетики и информатики Владимира Ямпольского, сообщает пресс-служба ТПУ. Мемориальная доска установлена на фасаде Кибернетического центра ТПУ, создателем которого является профессор.

«Политехники — это люди, умеющие заглянуть в будущее. И Владимир Захарович был одним из них. Все, что нас окружает — цифровизация и кибернетические системы, — было его детищем. Те славные традиции, которые были заложены при непосредственном участии Владимира Захаровича, поддерживаются, его ученики продолжают трудиться и развивать эту отрасль в стенах политехнического университета, в стране и мире. Новые поколения студентов будут приходить в этот корпус и знать, что эти новаторские традиции были заложены здесь этим великим ученым и человеком. Способность сочетать в себе научное, организаторское и артистическое послужит примером будущим поколениям», — отметил и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Добавим, Владимир Ямпольский окончил Томский политехнический институт в 1960 году и с этого же времени работал в университете, пройдя путь от аспиранта до директора Вычислительного центра вуза. Научная деятельность ученого была связана с оптимизацией систем управления и информационными технологиями, автоматизированными системами управления, системным анализом, а также семантическими технологиями и управлением знаниями.

С 1972 года Владимир Захарович руководил крупными проектами отраслевого и регионального значения. Под его руководством была создана крупная программная система «Компьютерный томограф недр», пять версий которой успешно использовались в 12 нефтегазовых объединениях Западной Сибири. А также благодаря его усилиям в вузе была создана телекоммуникационная сеть TPUNet, обеспечившая доступ в интернет учебным и научным подразделениям ТПУ по высокоскоростному спутниковому каналу. Также Ямпольский стал инициатором создания Кибернетического центра при ТПУ.

В июле 2020 года профессор скончался в возрасте 82 лет.