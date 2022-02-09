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  3. В Томске условно осудили двух мужчин, которые вымогали деньги у несовершеннолетнего сироты
Новости

В Томске условно осудили двух мужчин, которые вымогали деньги у несовершеннолетнего сироты

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Октябрьский районный суд приговорил двух томичей к условным срокам за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе суда установили, что двое томичей при помощи обмана и угрозы насилием вымогали у несовершеннолетнего сироты деньги. Подсудимые знали, что несовершеннолетний является сиротой и каждый месяц получает от государства положенные выплаты. В итоге суд приговорил подсудимых к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два и три года.  

Приговор  суда вступил в законную силу. 

 

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