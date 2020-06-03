В Томске упростили порядок открытия летних кафе

Администрация Томска упростит порядок организации летних кафе. Соответствующее поручение дал мэр Томска Иван Кляйн.



Для предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, владельцев кафе и ресторанов будет упрощен порядок и сокращены сроки получения разрешительных документов при открытии летних веранд. Подать заявку и оформить все необходимые документы на открытие летней веранды можно будет уже в июне. А приступить к работе предприниматели смогут после снятия ограничительных мер.



«Мы много консультировались с бизнесом, в том числе с владельцами предприятий общепита, о том, какие меры поддержки им наиболее необходимы. И пришли к выводу, что можем изменить ряд административных процедур, упростить их и сократить сроки выдачи разрешений. Нам важно поддержать эту отрасль для сохранения рабочих мест. Но при этом мы понимаем, что организация летних веранд на свежем воздухе, безусловно, должна предусматривать и соблюдение всех санитарных норм», — сказал Иван Кляйн.



Для получения разрешения необходимо подать предварительную заявку на размещение элементов благоустройства (пакет документов включает в себя заявку, схему размещения, вид размещаемого оборудования) в отдел потребительского рынка администрации того района, где будет размещена летняя площадка. Также предприниматели должны обеспечить в своей работе требования санитарных норм и правил, утвержденных Роспотребнадзором. В частности, речь идет о том, что столы должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга или снабжены перегородками. Персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).





Согласно распоряжению губернатора, до 15 июня томские кафе и рестораны могут работать в режиме доставки или на вынос. В ряде сибирских городов летние веранды уже открылись.





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