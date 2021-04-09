В Томске Тотальному диктанту‎ отказали большинство площадок

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Координаторы Тотального диктанта в Томске сообщили, что большинство ранее согласованных площадок города за последнюю неделю отказали организаторам в проведении акции.

«Карнавала не будет. Диктант #пишемдома и онлайн. Нам очень-очень жаль, но большинство очных площадок отказали в проведении Тотального диктанта на своей территории за последнюю неделю. Актуальны площадки в «2+Ку» и Точке кипения на пр. Ленина, 26», — сообщили организаторы в своей группе.

Отметим, Тотальный диктант ежегодно проводится в России и других странах с 2004 года для популяризации грамотности. Традиционно проходит в одно и то же время. Авторы текстов, которые пишут на акции, известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты — классики и современники. Диктовать тексты приглашают деятелей культуры, преподавателей школ, вузов, работников библиотек.

Регистрация на участие в диктанте 10 апреля началась 1 апреля. 6 апреля организаторы сообщили о первой отмене площадок — в ТГПУ, ТПУ и библиотеке «Академическая». 8 апреля поздно вечером стало известно, что от проведения акции на своей территории отказалось движение «Новые люди».

«Вам нужно будет отменить действующую регистрацию на площадку и выбрать для участия новую. На площадках еще есть места, и наша команда второй день работает над тем, чтобы их стало больше. Мы ведем переговоры с независимыми площадками, которые готовы принять Тотальный диктант под свое крыло. Найти новые места всего за несколько дней до мероприятия непросто, но мы очень стараемся», — сообщали организаторы.

Как рассказала журналисту Агентства новостей ТВ2 координатор томского Тотального диктанта Татьяна Гончарова, отказавшихся площадок достаточно много, далеко не все из них успели добавить на сайт, но сейчас это оказалось к лучшему, так как если бы на все зарегистрировались участники, организаторам было бы сложнее оповестить всех. С учетом резервных площадок и тех, которые организаторы пытались привлечь в течение недели, их набралось больше десяти. Среди тех площадок, куда регистрация была открыта: библиотека Академическая, научная библиотека ТПУ, два корпуса ТГПУ и «Точка кипения» ТУСУРа.

«Причины формальные, нам озвучивают самые разные, я даже не буду приводить. Какие-то площадки отказывали вообще без объяснения причин. Мы, организаторы, работаем как представители акции «Тотальный диктант», и наше коллективное решение, и томской команды, и Фонда — эту ситуацию не комментировать. Во-первых, потому что пока доподлинно нам не известно, кто принимает такие решения, связаны они между собой или нет. Во-вторых, потому что мы мирная акция, нам с этими площадками, я надеюсь, еще работать. Печально то, что большинство площадок — наши давние партнеры, у которых мы не первый год проводили диктант, наша задача – сохранить с ними нейтральные отношения», — прокомментировала Татьяна Гончарова.

Координатор добавила, что сейчас главная задача организаторов — призвать как можно людей поучаствовать в акции в доступных форматах.

«Нас печалит, что мы ждали очных площадок, а так произошло. В Томске очень любят Тотальный диктант, и, конечно, те форматы, которые мне предлагают на замену — это не то же самое, как когда вы сидите в аудитории с диктатором. Тем не менее формат "Пишем дома" – придумка, которая позволяет прикоснуться ко всему вот этому празднику. Сейчас наша главная задача — как можно больше людей призвать к участию в акции. Можно получить бланк, ручку, написать диктант дома, сдать нам на проверку. Для нас это важно, потому что мы прекрасно понимаем все негативные чувства, которые испытывают участники, особенно с отменой самых последних площадок. Нам хочется, чтобы не было негативного осадка и на следующий год люди не задумались о том, что, наверное, не буду участвовать. Из очных площадок открытых осталось две: Театр 2+Ку, там напишут порядка 50 человек, еще около 50 человек будет в "Точке кипения". И нововведение этого года, диктант на английском языке, тоже пройдет в "Точке кипения", там пока зарегистрировались порядка 20 человек. Они будут слушать отрывок из "Метро 2033", переведенный на английский язык», — рассказала Татьяна Гончарова.

Мы обратились за комментарием о причинах отказа к представителям площадок и надеемся получить его позднее.

Как рассказал ТВ2 координатор Тотального диктанта в Новосибирске Андрей Поздняков, у них не возникло сложностей с нынешней акцией. В этом году в городе диктовать текст участникам будет писательница Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании в 1930-х годах.

«У нас в целом проблем нет, есть какие-то мелкие неурядицы, но это именно неурядицы, они связаны с эпидемиологическими ограничениями. Больше скажу, в этом году по количеству площадок вернулись к допандемийному времени, у нас открылось около 90 площадок. Все знаковые площадки открылись, основная часть вузов, которая всегда с нами писала, так и пишет: РАНХиГС, НГПУ, Сибстрин, в НГТУ самая большая площадка», — рассказал Андрей Поздняков.

Отметим, ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в 2021 году ведомство не будет поддерживать «Тотальный диктант» «по веским для нас причинам». В своем телеграм-канале он написал, что ведомство не станет проводить акцию в своих культурных центрах.

Тогда организаторы «Тотального диктанта» заявили, что решение Россотрудничества связано с тем, что 10 ноября объявили имя автора текста диктанта в 2021 году. Им стал писатель Дмитрий Глуховский, писала в заявлении директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. Также в Фейсбуке она написала, что впервые за все существование проекта столкнулась с тем, что «сотрудничество поставлено в зависимость от кандидатуры автора».

Писатель Дмитрий Глуховский, который стал автором текста для «Тотального диктанта — 2021», комментировал позицию главы Россотрудничества Евгения Примакова РБК. Он считает, что причиной отказа от сотрудничества стали политические убеждения автора.



«Это точно связано с моей политической позицией. Евгений Примаков, который такое решение принял, изначально в своем первом Telegram-посте, который он потом отредактировал, написал, что я русофоб и что нам с Россотрудничеством не по пути. С этим трудно поспорить: нам с Россотрудничеством действительно не по пути. Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом», — сказал Глуховский РБК.



Он отмечал, что его мнение о патриотизме может не соответствовать «риторике советской пропаганды». «Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определенные недостатки и предлагая пути к их исправлению», — сказал он.

Как поучаствовать в Тотальном диктанте в Томске