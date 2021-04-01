В Томске свои лекции прочтет главный фотограф Эрмитажа

Как сообщают в пресс-службе вуза, участниками мастер-классов станут не только студенты Высшей школы журналистики, но и фотожурналисты Томска. Юрий Молодковец расскажет о своей работе в Эрмитаже, прочитает лекцию по современной музейной и арт-фотографии и даст несколько мастер-классов для молодых фотографов по теме городской архитектурной фотосъёмки. Кроме того, Юрий Молодковец планирует провести несколько прямых эфиров из музеев Томска в инстаграм-аккаунте Эрмитажа. Мероприятия пройдут с 19 по 25 апреля.





Для справки: Юрий Молодковец является одним из самых ярких фотографов Петербурга. Он автор снимков для более чем 200 каталогов и альбомов, посвящённых коллекциям Государственного Эрмитажа. Его работы опубликованы в книгах по истории и архитектуре Петербурга. Куратор проекта «Музейная арт-фотография», активно сотрудничает с российскими и зарубежными арт-журналами по искусству, архитектуре и дизайну. Молодковец — автор более 40 персональных фотовыставок, состоявшихся в выставочных пространствах России и Европы. Член редакционных советов журналов «Эрмитаж» и «Проектор», арт-директор журнала «Адреса Петербурга», лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга». Работы фотографа находятся в собраниях 18 российских музеев, а также в частных коллекциях в России, Франции, Великобритании и США. Последние несколько лет Юрий Молодковец ведет официальный аккаунт Эрмитажа в Инстаграм, который стал третьим по популярности среди аккаунтов музеев мира.