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23 мая,
2021
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В Томске суд приговорил к колонии мужчину, избившего и вытолкнувшего жену из окна

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Советский районный суд признал 37-летнего томича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), и по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Томске суд приговорил к колонии мужчину, избившего и вытолкнувшего жену из окна

«Судом установлено, что в мае 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве ревности и личных неприязненных отношений, на протяжении 8 часов избивал потерпевшую. При этом мужчина запер дверь в квартиру на замок и забрал у жены ключи и телефон, чтобы последняя не смогла покинуть квартиру и позвать на помощь», — говорится в сообщении.


Подсудимый нанес своей жене не менее 65 ударов по телу, при этом угрожал убить ее. Когда он закончил ее избивать, он вытолкнул жену из окна второго этажа. Женщина упала на козырек подъезда дома.


В суде подсудимый вину в совершенном преступлении признал. С учетом тяжести преступления и того факта, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные деяния, обвинение настаивало на назначении срока в виде реального лишения свободы.


В итоге суд приговорил томича к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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