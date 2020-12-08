В Томске суд обязал мэрию прекратить сброс стоков в озера

По иску природоохранного прокурора суд обязал мэрию Томска прекратить сброс стоков в озера Керепеть и Цимлянское. Совместная проверка природоохранной прокуратуры и областного департамента природных ресурсов показала, что в озера сбрасывают загрязняющие вещества.

Установлено, что в озера Цимлянское и Керепеть через два водовыпуска сбрасываются канализационные стоки без необходимой очистки, – сообщается на сайте томской прокуратуры. – В результате в водные объекты поступают такие загрязняющие вещества, как нефтепродукты, аммоний-ионы, нитрит-ионы, летучие фенолы в концентрациях, превышающих допустимые нормативы. Это оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку и причиняет вред обитающим в озерах рыбам.

По итогам проверки природоохранный прокурор через суд потребовал от администрации города организовать водоотведение так, чтобы в озера не поступали неочищенные сточные воды. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, в силу решение еще не вступило.





Напомним, осенью 2018 года на главной насосной станции Томска произошла авария. Вечером из-за высокого потребления воды система не справилась с нагрузкой. В результате аварии Черемошники затопило, в озере Керепеть погибла рыба. Экологи и местные жители связали это с произошедшей аварией, однако «Томскводоканал» утверждал, что не производил сброс сточных вод в эти озера в дни аварии на станции, а озеро загрязняют сами жители.





Томский отдел Верхнеобского территориального управления Росрыболовства начал проверку, в январе 2019 года в отношении «Томскводоканала» было возбуждено административное дело по ст. 8.38 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).





В середине марта 2019 года полиция возбудила уголовное дело по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). По данным томского отдела Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, предварительный ущерб водным биоресурсам составил более 5 млн 515 тыс. рублей.



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