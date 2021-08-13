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Главная Новости В Томске суд обязал двадцать предприятий заплатить за вывоз мусора
Новости

В Томске суд обязал двадцать предприятий заплатить за вывоз мусора

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томский суд обязал более двух десятков юридических лиц и ИП оплатить услуги по вывозу мусора. С иском в суд обратился региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г.Томска». Помимо основной задолженности этим компаниям также придётся оплатить пени и судебные издержки, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В числе должников ООО «Бриз», ООО «Белуга», ООО «Альфа-групп Томск», ООО «Торговый дом «Омега», ООО «Березка», «Софтвуд», ИП Милицанов Е. А., ИП Гринчишина М. В. И., а также 12 томских ТСЖ, ЖСК и УК, обсуживающих жилой фонд города: ЖСК «Стройбыт», ТСЖ «Атлант», ТСЖ «Красноармейская 118/1», ТСЖ «Берег», ЖСК «Свой дом», ЖСК «ЛИДЕР-96», ЖСК «Дом-2003», ТСЖ «Лесной 8», ЖСК «Центр-01», ЖСК «Челюскинцев», ТСЖ «Пристанское», ЖСК «Ясень 2005», ЖК «Кварк», УК «Академическое», УК «Сибиряк», УК «Пик комфорт»», — говорится в сообщении.

Общая сумма долга по вывозу мусора составляет более двух миллионов рублей.

«Мы напоминаем, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели по требованию 89-ФЗ обязаны иметь договор, и своевременно оплачивать вывоз ТКО. Только по ТСЖ и ЖСК нам пришли судебные решения на сумму более миллиона рублей. Может быть, жители этих домов оплачивали вывоз ТКО в своих квитанциях, только денежные средства за оказанную услугу Региональный оператор так и не получил», — приводит мэрия слова директора муниципального предприятия Михаила Курилова.

 

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