В Томске суд начал рассматривать иск активистов штаба Навального к облдуме

Ранее сообщалось, что 2 декабря активисты штаба Алексея Навального подали иск в Томский областной суд о признании незаконным запрета проводить митинги, шествия и пикеты ближе, чем в 100 метрах от здания областной администрации. Подобные поправки были внесены депутатами областной думы в 2012 году, но уже в конце 2019 года отменены. Поводом стало решение Конституционного суда, которое признало данный запрет незаконным, однако активисты считают, что поправки были внесены из-за поданного иска.





«Сегодня было заседание по существу, — рассказала ТВ2 Ксения Фадеева. — Вместе с нами иск подал еще один парень из «Транснефти», которого сокращают. Он хотел провести митинг, но ему отказали. Но он от своего иска отказался, так как закон изменили. Мы же от иска не отказались. Я хочу, чтобы ответчики в лице областной думы признали, что мои права были нарушены. Нарушили мои права, когда мне было отказано в проведении мероприятия. Суд может посчитать, что мои права были не нарушены, так как мне предложили альтернативные площадки: ДК «Авангард» и улица Высоцкого. Но судья Андрей Молотов требовал от представителей областной думы объяснить, почему они ввели эту норму – 100 метров. Юристы начали отвечать, что это излюбленное место отдыха горожан».





Она добавила, что суд объявил перерыв, чтобы представители ответчика могли предоставить свои доказательства. Следующее заседание будет 22 января.