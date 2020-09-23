В Томске строят крематорий: опрос ТВ2

В Томске строят крематорий на кладбище в Воронино. Стоимость проекта оценивается в 200 млн рублей. Мы спросили у горожан, как они относятся к кремации и нужен ли крематорий в Томске?

В июле 2020 года компания «СпецРитуалТомск» выйграла торги у мэрии на аренду участка для строительства крематория. Компания была единственным участником аукциона. По словам учредителя компании Владимира Полбина (бывший директор завода пищевых продуктов «Томский»), никто больше не подавал заявки на участие в торгах.





Земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров компания «СпецРитуалТомск» будет арендовать на протяжении семи лет. Стоимость аренды — 3 млн 500 тысяч рублей.





По информации от инвестора, строительство крематория идет в два этапа. Первый этап строительных работ крематория планируют закончить в конце ноября 2020 года. С апреля-мая 2021 года планируется оформление территории ландшафтным дизайном и строительство колумбария. Также рассматривается вопрос строительства часовни на территории крематория.





Подробнее читайте в материале: В Томске построят крематорий. По счету он будет 28 в России.