В Томске стартует второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства»
С 28 по 30 мая в Томске пройдет второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства» в университетской роще ТГУ возле моста через речку Медичка. Гостей фестиваля ждут графические интервенции, арт-резиденция, выставка, женский стендап и многое другое, сообщают организаторы.
Фестиваль посвящен проблеме сохранения культурного наследия Томска и его творческому осмыслению современными художниками. Темой этого года станет «(Раз)Очарованный круг».
Мост через Медичку находится между двумя крупнейшими томскими университетами (ТГУ и СибГМУ). Когда-то это было любимое место прогулок для томичей, но затем практически исчезло с культурной карты города. В рамках подготовки фестиваля два университета объединили усилия по благоустройству территории рощи возле моста, где разместятся работы художников - граффити и public-art объекты.
Для создания арт-объектов была организована арт-резиденция и мастерская известного российского художника и дизайнера Андрея Люблинского, в которой приняли участие девять художников из Томска и Новосибирска. Питерский художник представит на фестивале свою новую работу.
Один из хэдлайнеров фестиваля – стрит-художник Владимир Абих также оставит свой след в Томске на кампусе ТГУ. Ранее художник из Санкт-Петербурга в рамках своего проекта "Субтитры" сделал надпись на заброшенном деревянном доме на улице Советской, 19 «Пошел по наклонной». Таким образом художник решил привлечь внимание к разрушению старинных зданий в Томске.
Специальным гостем фестиваля станет художник Александр Васин (Москва). Вместе с партнерским фестивалем графического дизайна «Типомания» и с кафедрой дизайна ИИК ТГУ он представит графические интервенции на кампусе университета.
В рамках фестиваля пройдет публичная программа с экспертами в области культурного активизма, креативных индустрий и современного искусства. Параллельная программа включает выставку работ современных российских художников book-art «Отчёт натуралиста» (куратор Евгений Стрелков, Нижний Новгород) в галерее «В Главном» .
Зарегистрироваться на фестиваль можно здесь.
31 мая – 1 июня в рамках деловой программы фестиваля состоится стратегическая сессия по развитию креативной экономики в Сибири совместно с департаментом труда и занятости Администрации Томской области. Среди экспертов – Виталий Ставицкий (президент Союза дизайнеров РФ), Владимир Абих (стрит-художник, Санкт-Петербург), Наталья Почтарева (Сибирский филиал ГМИИ им.А.С.Пушкина, Томск), Александра Бобрецова (эксперт по творческим индустриям, Санкт-Петербург).
В целях развития творческих индустрий в рамках фестиваля получит старт онлайн-бутик «art-lavki Sibby's». В art-lavki будут представлены одежда и аксессуары, разработанные на основе работ сибирских художников и дизайнеров. Презентация бренда состоится 30 мая в рамках публичной программы фестиваля.
Автор проекта, руководитель — Анастасия Куклина
Куратор — Дмитрий Галкин
Куратор арт-резиденции и мастерской — Андрей Люблинский
Со-автор школы арт-медиации — Элеонора Новикова ( Meus )
Фестиваль реализуется при грантовой поддержке Росмолодежь
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