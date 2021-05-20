В Томске стартует второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства»

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С 28 по 30 мая в Томске пройдет второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства» в университетской роще ТГУ возле моста через речку Медичка. Гостей фестиваля ждут графические интервенции, арт-резиденция, выставка, женский стендап и многое другое, сообщают организаторы.

Фестиваль посвящен проблеме сохранения культурного наследия Томска и его творческому осмыслению современными художниками. Темой этого года станет «(Раз)Очарованный круг».

​Мост через Медичку находится между двумя крупнейшими томскими университетами (ТГУ и СибГМУ). Когда-то это было любимое место прогулок для томичей, но затем практически исчезло с культурной карты города. В рамках подготовки фестиваля два университета объединили усилия по благоустройству территории рощи возле моста, где разместятся работы художников - граффити и public-art объекты.



Для создания арт-объектов была организована арт-резиденция и мастерская известного российского художника и дизайнера Андрея Люблинского, в которой приняли участие девять художников из Томска и Новосибирска. Питерский художник представит на фестивале свою новую работу.

Один из хэдлайнеров фестиваля – стрит-художник Владимир Абих также оставит свой след в Томске на кампусе ТГУ. Ранее художник из Санкт-Петербурга в рамках своего проекта "Субтитры" сделал надпись на заброшенном деревянном доме на улице Советской, 19 «Пошел по наклонной». Таким образом художник решил привлечь внимание к разрушению старинных зданий в Томске.



Фото: ТВ2