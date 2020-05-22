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22 мая,
2020
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В Томске стартует первый беговой онлайн-марафон

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

23 мая стартует первый онлайн-марафон, основанный в Томске. Его участники должны за пять этапов пробежать марафонскую дистанцию — 42,195 километра.

В Томске стартует первый беговой онлайн-марафон

Первый забег в рамках марафона состоится 23 мая. Участники пробегут 5 километров. На втором этапе, 30 мая, дистанция увеличится до 7 километров. 6 июня участники должны будут пробежать 10 километров, 13 — 12 километров. Завершится марафон 20 июня. Участники преодолеют оставшуюся дистанцию в 8 километров 195 метров.


Организаторы марафона говорят, что медали получат все участники. Победителей определят на основе суммарного времени всех пяти этапов в трех возрастных категориях: до 40 лет, от 40 до 55 лет, от 56 лет.


Стать участником и ознакомиться с правилами, можно по ссылке.


Напомним, из-за пандемии коронавируса Томский марафон «Ярче» перенесли на октябрь. В первые забег по улицам города прошел в 2018 году. В прошлом году участниками забега стали свыше 4 тысяч человек.



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