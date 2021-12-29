В Томске стартует фотопроект для мам, воспитывающих детей в одиночку

Томский фотограф Валентина Половникова запустила проект для мам, воспитывающих детей до года в одиночку.

«В России женщин, воспитывающих детей самостоятельно насчитывается около пяти миллионов, а это почти треть всех семей. Я решила поддержать этих сильных женщинах, оставить бесценную память материнства и показать, что они совершают невозможное: дают то, чего нет, берут откуда-то силы, приобретают, но только не для себя», – рассказывает Валентина.

Съемка будет проводиться дома у героинь абсолютно в любых условиях. Состояние жилья, ремонт, одежда и площадь не играют никакой роли.



В проекте могут участвовать женщины разного возраста, социального положения, любой фигуры, внешности и национальности с ребенком до года, которые по разным причинам остались без мужа.

Участие в проекте бесплатное. Всего в проекте будет участвовать 12 героинь. Съемки продлятся до конца весны 2022 года.



По всем вопросам можно написать в Инстаграм @v_polovnikova или +79610982205





Валентина Половникова — семейный фотограф и член Российского фотосоюза. Ее работы попали в топ-20 премии Family Russian Photo Award 2020.