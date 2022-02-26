В Томске стартовали аукционы на ремонт дорог

В Томске начались конкурсные процедуры по отбору исполнителей ремонтной кампании национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Администрация Томска объявила первый аукцион на выполнение ремонта ул. Ивановского на участке от ул. Иркутский тракт до ул. Высоцкого.

Согласно условиям контракта подрядчик будет обязан предоставить гарантию качества работ в течение пяти лет на выполненные работы по ремонту автомобильной дороги, в также годовую гарантию на выполненные работы по ремонту обочин. Кроме того, в аукционную документацию включены требования по использованию в работе современных материалов с долгим сроком эксплуатации.

Проведение комплексного ремонта включает в себя работы по замене асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части с использованием горячих асфальтобетонных смесей, в том числе с применением полимерно-битумного вяжущего. Также на этом участке запланирован ремонт тротуаров, замена бортовых камней, установка люков инженерных коммуникаций и обновление дорожной разметки. После основных работ требуется восстановить благоустройство, газоны, остановки общественного транспорта и пешеходные пространства.

Всего в Томске в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 13 участков дорог общей протяженностью более 18 км. Комплексный ремонт дорожного полотна планируется провести на участках улиц Баумана, Бирюкова, Высоцкого, Гагарина, Гамалеи, Ивановского (два участка), К. Маркса, Мечникова, Сибирская, Богашевский тракт, Басандайская и Красноармейская.

Объем предусмотренного финансирования на проведение работ составляет 600 млн рублей, в том числе: 390 млн – областной бюджет, 210 млн – муниципальный бюджет.