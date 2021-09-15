Сегодня в Томске стартовал социальный проект «Добрые куклы». Он направлен на формирование положительного эмоционального контакта между детьми с расстройством аутистического спектра и их родителями. Этот проект — продукт совместной работы театра тростевых кукол «Карусель», центра сопровождения семьи «Школа развития "Умничка"», а также томской региональной общественной организации «Альтернатива», рассказали ТВ2 его организаторы.

Реализовываться проект будет до 15 марта 2022 года, на средства гранта благотворительной программы-акции Сбербанка «Добрый новогодний подарок». За эти шесть месяцев планируется поставить кукольный спектакль «Приключения Буратино» совместно с детьми и их родителями, создать фильм об изготовлении кукол и работой над спектаклем, а также провести ряд мастер-классов, направленных на совместную деятельность ребенка и взрослого.

Важно, что в итоговой постановке сыграют актеры театра «Карусель» вместе с детьми и родителями центров развития «Умничка» и «Альтернатива», а все используемые в ней куклы — сделают сами ребята своими руками.



Подробнее о волшебстве кукол, людях, поддерживающих в Томске детей с РАС, а также о перспективах проекта читайте на нашем сайте в ближайшее время.