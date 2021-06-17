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Главная Новости В Томске стартовал ремонт трамвайных путей на Комсомольском проспекте
Новости

В Томске стартовал ремонт трамвайных путей на Комсомольском проспекте

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

В Томске начался ремонт трамвайных путей по пр. Комсомольскому на участке от пр. Фрунзе до ул. Лебедева и на пересечении пр. Комсомольского и ул. Лебедева. Работы ориентировочно будут вестись до 18 июля. 

Во время первого этапа ремонта трамваи маршрута № 2 будут курсировать по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», № 3 «ст. Восточная - пл. Батенькова». Трамваи маршрутов №№ 1, 4 и 5 работать не будут.

Второй этап ремонта запланирован на период с 19 июля до 31 июля. В это время трамваи «двойки» будут ездить по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», «пятерки» - «пл. Южная – пр. Комсомольский – ул. Лебедева - пл. Батенькова». Работа трамваев маршрутов №№ 1, 3 и 4 будет приостановлена.

Горожан просят заранее выбирать маршруты своего передвижения по городу.

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