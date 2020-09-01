В Томске стартовал фестиваль женской истории СНеЖИ

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Первая в Томске сентябрьская неделя женской истории началась 31 августа и продлится до 5 сентября включительно. В рамках фестиваля томские женщины расскажут о своих достижениях в науке, искусстве, спорте и многих других сферах деятельности.

Фото: Полина Диденко

Первый день «СНеЖИ» начался с приветственных слов Катерины Маас и Алены Альковой, которые организуют этот фестиваль. Они рассказали, как возникла идея, сколько времени ушло на подготовку и что ждет посетительниц в ближайшие дни.

— Я надеюсь, что для всех, кто присоединился к нам сегодня и кто присоединится в течение этой недели, это будет позитивный социальный опыт. Вы сможете почувствовать себя в safe space, с кем-то познакомиться или даже создать коллаборацию для новых идей и проектов. — желает Алена.

Прочитать о фестивале более подробно вы можете в нашем недавнем материале.

Фото: Полина Диденко

В этом году «СНеЖИ» посвящен Антонине Пирожковой. В рамках открытия фестиваля главный редактор инстамедиа «Постер» Екатерина Виноградова провела часовую лекцию о ее жизненном пути. Для этого девушка в течение месяца подробно изучала биографию Антонины Пирожковой, читала мемуары и смотрела интервью.

— Была идея сделать центральной личностью фестиваля Антонину Пирожкову, — говорит Екатерина. — Но так как у меня были сомнения, о чем мне — как лекторке — рассказывать, то у Кати Маас зародилось ко мне предложение: «Может быть, ты бы хотела рассказать об Антонине Пирожковой?». Я подумала: да, наверное, это будет как-то проще - вместо того, чтобы рассказывать что-то о себе, можно рассказать о ком-то другом.

Фото: Полина Диденко

Антонина Пирожкова родилась в 1909 году в селе Красный Яр. Несмотря на то, что в то время многие вещи были недоступны женщинам, она успешно училась в Томском технологическом институте, занимала пост главного конструктора Метропроекта, преподавала в Московском институте инженеров транспорта и написала в первый и единственный учебник по строительству тоннелей и метрополитенов.

Ознакомиться с программой фестиваля на оставшиеся дни и приобрести билеты на понравившиеся мероприятия вы можете в группе «СНеЖИ» во ВКонтакте или на странице фестиваля в Инстаграме.