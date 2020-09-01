В Томске стартовал фестиваль женской истории СНеЖИ
Первая в Томске сентябрьская неделя женской истории началась 31 августа и продлится до 5 сентября включительно. В рамках фестиваля томские женщины расскажут о своих достижениях в науке, искусстве, спорте и многих других сферах деятельности.
Первый день «СНеЖИ» начался с приветственных слов Катерины Маас и Алены Альковой, которые организуют этот фестиваль. Они рассказали, как возникла идея, сколько времени ушло на подготовку и что ждет посетительниц в ближайшие дни.
— Я надеюсь, что для всех, кто присоединился к нам сегодня и кто присоединится в течение этой недели, это будет позитивный социальный опыт. Вы сможете почувствовать себя в safe space, с кем-то познакомиться или даже создать коллаборацию для новых идей и проектов. — желает Алена.
Прочитать о фестивале более подробно вы можете в нашем недавнем материале.
В этом году «СНеЖИ» посвящен Антонине Пирожковой. В рамках открытия фестиваля главный редактор инстамедиа «Постер» Екатерина Виноградова провела часовую лекцию о ее жизненном пути. Для этого девушка в течение месяца подробно изучала биографию Антонины Пирожковой, читала мемуары и смотрела интервью.
— Была идея сделать центральной личностью фестиваля Антонину Пирожкову, — говорит Екатерина. — Но так как у меня были сомнения, о чем мне — как лекторке — рассказывать, то у Кати Маас зародилось ко мне предложение: «Может быть, ты бы хотела рассказать об Антонине Пирожковой?». Я подумала: да, наверное, это будет как-то проще - вместо того, чтобы рассказывать что-то о себе, можно рассказать о ком-то другом.
Антонина Пирожкова родилась в 1909 году в селе Красный Яр. Несмотря на то, что в то время многие вещи были недоступны женщинам, она успешно училась в Томском технологическом институте, занимала пост главного конструктора Метропроекта, преподавала в Московском институте инженеров транспорта и написала в первый и единственный учебник по строительству тоннелей и метрополитенов.
Ознакомиться с программой фестиваля на оставшиеся дни и приобрести билеты на понравившиеся мероприятия вы можете в группе «СНеЖИ» во ВКонтакте или на странице фестиваля в Инстаграме.
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Мы начинаем продажу билетов! ⠀ Врываемся в новую неделю с программой фестиваля. Выбирайте понравившиеся лекции и дни, сохраняйте себе и делитесь с друзьями. Подробнее о каждом выступлении мы расскажем в ближайшие две недели. ⠀ Билеты на большую часть событий можно купить уже сейчас по ссылке в профиле. Помните: количество мест ограничено. ⠀ О том, как записаться на мастер-классы, экскурсии и некоторые другие встречи, мы расскажем позже. ⠀ #СНЕЖИ #снежитомск #неделяженскойистории
Для удобства созданы два варианта билетов-абонементов. Первый вариант — это билет-вездеход, при покупке которого вы сможете посетить абсолютно все лекции и финальную закрытую вечеринку. А второй — три лекции по цене двух. Продажи билетов на мероприятия закрываются в 18:00 в день их проведения.
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