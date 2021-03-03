В Томске станет больше многолетних цветов и деревьев разных пород

Сегодня в Думе города Томска состоялось первое заседание рабочей группа по вопросам реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» под руководством Давида Аветяна. На него были приглашены эксперты - ученые-ботаникиТомского государственного университета: Михаил Ямбуров, Александр Ревушкин, Татьяна Белева и другие.





На повестку вынесли 3 вопроса:

1) Запланированные мероприятия в рамках заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по комплексному озеленению территории муниципального образования «Город Томск» на 2021 год, а также об организации закупок на 2022 год.

2) Определение видов посадочного материала, используемого для озеленения городских территорий в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды».

3) Перспективный план по замене однолетних цветов, используемых для оформления городских клумб, на многолетние.





Первые два вопроса освещал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович. Самый крупный муниципальный контракт с департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска в 2021 году заключило ООО «Зеленстрой». Это контракт на выполнение работ по комплексному озеленению на сумму 79,8 млн рублей, включающий работы по содержанию 55 объектов озеленения, обрезку веток 600 деревьев в целях обеспечения дорожной безопасности, стрижку 17, 5 тысяч живых изгородей в Лагерном саду, сквере на пл. Новособорной, сквере Белое озеро, бульваре по пр. Кирова и др. В контракт также входит уборка 100 тонн стихийных свалок на объектах озеленения, проведение противоклещевой обработки и подготовка к праздничным мероприятиям. По словам докладчика, в сфере борьбы с опасными членистоногими Томск - один из передовых городов Сибири, где в таких масштабах проводится обработка от лугового и таежного клещей.





Участие и победа в аукционе на заключение муниципального контракта на комплексное озеленение в Томске многие годы было прерогативой одной крупной томской компании ООО "Зеленстрой". В 2021 году часть работ по контракту отошла к екатеринбургской фирме ООО "Артеверде". Она будет выполнять работы по содержанию 62 цветников площадью 8,7 тысяч квадратных метров и посадке деревьев и кустарников. Сумма контракта составила 17,5 млн рублей.





Сносом, топпингом и выкорчевкой пней в соответствии с контрактом на 7925,9 тысяч рублей будет, как и в предыдущие годы, заниматься все тот же "Зеленстрой".





В основу ассортиментной политики по расширению породного состава деревьев и кустарников Томска при принятии решений по контрактам депутаты рабочей группы решили опираться на список, разработанный учеными Сибирского ботанического сада ТГУ.





Начальник отдела озеленения, комитета озеленения и природного комплекса департамента дорожной деятельности и благоустройства Григорий Александров выступил с докладом в пользу сохранения преобладания однолетних цветов на томских клумбах. В защиту однолетников он упомянул долгий период их цветения, возможность ежегодной смены дизайна клумбы, привычность и привлекательность их для горожан, которая оценивается по числу фотографий на фоне объектов озеленения Томска, публикуемых в социальных сетях. Ботаники ТГУ предложили рассмотреть многолетние декоративные растения в качестве альтернативы на тех клумбах, где зимой нет большой снеговой и рекреационной нагрузки. Сотрудники Сибирского ботанического сада взялись подготовить список выносливых и не теряющих декоративность растений для создания таких клумб.





На заседании рабочей группы также выступила Маргарита Некратова - координатор движения "Ландшафтные волонтеры" по направлению "Инвентаризация". По итогам первого сезона работы волонтеров на карту платформы Countree томскими волонтерами были занесены 3200 деревьев, из которых самыми распространенными породами оказались береза повислая и клен ясенелистный. Эксперты ТГУ предложили депутатам обратить внимание на проблему распространения клена, поскольку это быстро распространяющийся инвазионный вид, и разработать систему мер по постепенному замещению клена в Томске на другие породы деревьев.