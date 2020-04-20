В Томске стал ниже индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции — это показатель, который рассчитывается, исходя из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекс». В его основе — сравнение уровня городской активности сегодня и в обычный день до пандемии. Уровень измеряется в пятибалльной шкале. Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий, а на улицах много людей. Чем выше показатель, тем больше людей находятся дома.

За неделю индекс самоизоляции, согласно картам Яндекс, стал еще ниже. Сейчас показатель равен 2,0 — это значит, что на улицах людно.

По данным карты, с 13 по 17 апреля в среднем томичи самоизолировались на 2,0 - 2,2 балла. По шкале Яндекса это значит, что «на улицах очень много людей». Это самый низкий результат с 18 марта, когда в Томской области ввели режим повышенной готовности. Отметим, в выходные людей на улицах было чуть меньше и показатель поднимался до трех, в будни он снова понизился. Для сравнения, в начале апреля томичи самоизолировались на 3.





Томский индекс самоизоляции один из самых низких в России среди крупных городов. Хуже самоизолировались в Новосибирске (1,9), Владивостоке (1,8), Хабаровске (1,8), Кемерове (1,6), Абакане (1,5).



Напомним, режим полной самоизоляции в Томской области действует до 30 апреля. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.





Жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшей контейнерной площадки. Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении.









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