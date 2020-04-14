В Томске сразу несколько медучреждений стали делать тест на коронавирус

С сегодняшнего дня ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию из Томской области не отправляют для повторного исследования в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, изначально проверка на коронавирус в Томске проходила в два этапа. Если в Томске проба крови показывала положительный результат, то ее отправляли в Новосибирск, где диагноз уточняли. Теперь диагноз будет подтверждаться на первом этапе — при исследовании в томских лабораториях. Все «сомнительные» пробы будут перепроверяться на месте. Это даст возможность эпидемиологам и медикам выявлять случаи заболевания более оперативно, подчеркивают в обладминистрации.





По информации Роспотребнадзора, тесты на COVID-19 могут выполнять следующие лаборатории: Областная клиническая больница, Центр гигиены и эпидемиологии, СибГМУ, Межрегиональное управление № 81 ФМБА России (Северск), а также ООО «Медицинский научно-практический центр», ООО «ЛСД».





«Медицинские организации, осуществляющие проведение исследований на новую коронавирусную инфекцию, оснащены необходимыми тест-системами и оборудованием для проведения лабораторных исследований, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности», — подчеркивается в сообщении.





С начала пандемии в Томской области зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19. Четыре пациента вылечились.





Подробнее о том, как делают тесты на коронавирус, здесь: Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус





​​Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​​

