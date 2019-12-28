В Томске спасли девушку с инвалидностью из горящего дома на Алтайской

Пожар произошел в двухэтажном доме на Алтайской. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания 30 человек, в том числе девушку с инвалидностью, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 08:38. На место прибыли 29 человек и семь единиц техники.





«Из квартир было выведено около 30 человек. В одной из них спасатели услышали крики о помощи: «Помогите!». Дверь взламывать не пришлось: девушка-инвалид подползла к двери и открыла ее сама. Пожарные эвакуировали и разместили подростка в автомобиле штаба пожаротушения», — говорится в сообщении МЧС.





В результате в квартире на первом этаже в ванной обгорели пластиковые панели и стена на площади полтора квадратных метра. Пожарные, чтобы не допустить распространения огня, вскрыли обшивку стены и деревянный пол на лестничной площадке второго этажа.





В результате никто не пострадал. После тушения жителей запустили в квартиры. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание бойлера.