В Томске спасатели вытащили из воды двух подростков

24 июля в 15:40 при патрулировании акватории в районе Речного вокзала сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области заметили двух подростков на середине реки Томь. Молодые люди держались за бакен и просили о помощи.

Инспекторы подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. С 16-летними подростками была проведена профилактическая беседа.

Спасатели напоминают, если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия на водоеме, звоните на единый номер вызова экстренных служб 112.