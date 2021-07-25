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Главная Новости В Томске спасатели вытащили из воды двух подростков
Новости

В Томске спасатели вытащили из воды двух подростков

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Сотрудники ГИМС спасли двух 16-летних подростков в районе Речвокзала, сообщает пресс-служба МЧС. 

Автор:  МЧС по Томской области

24 июля в 15:40 при патрулировании акватории в районе Речного вокзала сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области заметили двух подростков на середине реки Томь. Молодые люди держались за бакен и просили о помощи.

Инспекторы подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. С 16-летними подростками была проведена профилактическая беседа.

Спасатели напоминают, если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия на водоеме, звоните на единый номер вызова экстренных служб 112.

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