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В Томске спасатели вытащили из воды двух подростков
Сотрудники ГИМС спасли двух 16-летних подростков в районе Речвокзала, сообщает пресс-служба МЧС.
24 июля в 15:40 при патрулировании акватории в районе Речного вокзала сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области заметили двух подростков на середине реки Томь. Молодые люди держались за бакен и просили о помощи.
Инспекторы подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. С 16-летними подростками была проведена профилактическая беседа.
Спасатели напоминают, если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия на водоеме, звоните на единый номер вызова экстренных служб 112.